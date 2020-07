Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γώγος: “καμπανάκι” η έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα (βίντεο)

Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών μιλά για την ανάγκη τήρησης των μέτρων και τους φόβους για την εξάπλωση στα αστικά κέντρα.