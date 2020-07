Αθλητικά

Στίβος: Νεκρή 19χρονη αθλήτρια

Η νεαρή αθλήτρια άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο στον κλασσικός αθλητισμός της Ισπανίας και όχι μόνο.

Έφυγε από την ζωή η 19χρονη αθλήτρια του στίβου, Κλαούντια Ερνάντεθ Ρέι, σε τροχαίο δυστύχημα.

Η 19χρονη επέβαινε μαζί με τρεις φίλους της σε αυτοκίνητο , όταν για αδιευκρίνιστο λόγο αυτό έφυγε από το δρόμο και προσέκρουσε πάνω σε δέντρο. Η άτυχη αθλήτρια πέθανε ακαριαία, ενώ οι τρεις συνεπιβάτες της διακομίστηκαν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονται αφού διέφυγαν τον κίνδυνο.