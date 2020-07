Κοινωνία

Εγνατία Οδός: Τροχαίο – σοκ μέσα σε τούνελ, ουρές χιλιομέτρων (εικόνες)

Ουρές από οχήματα λόγω του τροχαίου. Στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της Πυροσβεστικής.

Σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία μέσα σε σήραγγα στο δρόμο Βέροιας – Κοζάνης το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία, οδηγός οχήματος, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με προπορευόμενο φορτηγό μέσα στη “Σήραγγα 1” και στη συνέχεια έπεσε με ταχύτητα στον τοίχο του τούνελ.

Αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές εκατοντάδων μέτρων από οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και όχημα της πυροσβεστικής.

Πηγή: kozanimedia.gr