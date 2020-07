Κοινωνία

Καταγγελία στον ΑΝΤ1 για τον ψευτογιατρό: δεν άφησε τον πατέρα μου να παλέψει τον καρκίνο

Τι λέει ο γιος του άτυχου άνδρα, ο οποίος κατέληξε περίπου 10 μήνες, αφότου ακολουθούσε πιστά όσα του έλεγε ο 47χρονος.

Ο γιος ενός καρκινοπαθούς που κατέληξε, ακολουθώντας την αγωγή του ψευτογιατρού, ζητά την παραδειγματική τιμωρία του μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ήταν 67ετών και είχε μόλις διαγνωστεί με καρκίνο στον έναν πνεύμονα. Πριν όμως προλάβει να αρχίσει θεραπεία σε δημόσιο νοσοκομείο, εμφανίστηκε ο ψευτογιατρός, ο οποίος έπεισε τον άτυχο άνδρα να αρχίσει μια δήθεν πρωτοποριακή αγωγή με καρότα και αποστάγματα βοτάνων.

Μέσα σε εννέα μήνες ο άνδρας αφήνει την τελευταία του πνοή, με τον ψευτογιατρό να του στερεί κάθε ευκαιρία να παλέψει με τον καρκίνο που ήταν σε αρχικό στάδιο ακόμη και πιθανώς ιάσιμος, καταγγέλλουν οι συγγενείς του.

“Πέρα από το ότι είχε πυρετό κάθε μέρα, τον οποίο ο Κοντοστάθης έλεγε ότι θα ρίξει και δεν τον έριχνε, δεν έτρωγε! Δηλαδή, υπήρχανε μέρες που έπινε μόνο χυμούς από καρότα και έπαιρνε τα σκευάσματα. Δεν έτρωγε τίποτα. Τέλη Φλεβάρη θυμάμαι είχε ξεκινήσει την θεραπεία και πέθανε 4-5 Νοέμβρη” λέει ο γιος του στον ΑΝΤ1.

Η περίπτωση του 67χρονου είναι μια από τις τέσσερις νέες περιπτώσεις ασθενών που έπασχαν από σοβαρές αλλά ιάσιμες παθήσεις, όμως , όπως προκύπτει από νέα στοιχεία των αρχών που συμπεριλήφθηκαν στην δικογραφία, οδηγήθηκαν στον θάνατο μετά από τους χειρισμούς του ψευτογιατρού.

“Ακόμη και μια εβδομάδα πριν καταλήξει ο πατέρας μου, μας έλεγε «μην πιστεύετε αυτά που σας λένε στο «401», θα επανέλθει ο πατέρας σας» και μου ζήταγε να κάνει πιο δραστική θεραπεία” πρόσθεσε ο γιος του άτυχου 67χρονου, τονίζοντας ότι απέσπασε από την οικογένεια πάνω από 60.000 ευρώ!

“Με μοναδικό στόχο να τους αποσπάσει χρήματα τους οδηγούσε στον θάνατο όπως έγινε με τον εντολέα μου, ο οποίος είχε περίπτωση ιάσιμου καρκίνου στον πνεύμονα. Το αδίκημα που εμείς θα ζητούμε είναι πλέον της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, το οποίο απειλείται με ποινή ισοβίου καθείρξεως” δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας, Αλέξης Κούγιας.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τα νεότερα στοιχεία της συμπληρωματικής δικογραφίας, τα θύματα του Κοντοστάθη φτάνουν τα επτά στο σύνολο, με τους συγγενείς τους να ζητούν την διεύρυνση της κατηγορίας από ανθρωποκτονία κατά συρροή σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

“Εννοείται ότι ήταν από πρόθεση! Το πιο τραγικό είναι ότι το ίδιο που έκανε στον πατέρα μου, το έχει κάνει σε παιδάκια 17χρονών. Αυτο είναι το πιο εξοργιστικό” προσθέτει ο γιος του θύματος.

Συνολικά από τις 52 τηλεφωνικές καταγγελίες που έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στις Αρχές, κατέθεσαν γραπτώς 21 άτομα, θύματα του Κοντοστάθη.