Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Οι οριστικοί πίνακες των δικαιούχων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα οι οριστικοί πίνακες των Δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού. Δείτε αν ειστε δικαιούχοι. Πώς θα κάνετε κρατήσεις δωματίων.

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων - Ωφελουμένων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων, καθώς και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2020-2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021.

Οι πίνακες αφορούν σε 370.000 Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού.

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται με τη χρήση της Επιταγής, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και μπορεί να ενεργοποιηθεί από 1η Αυγούστου 2020 μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

Για κρατήσεις σε τουριστικά καταλύματα, οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και κατόπιν να επικοινωνούν με τον πάροχο. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κρατήσεων. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση μέσω άλλων επιχειρήσεων, γραφείων τουρισμού κ.λπ.. Κατά την άφιξη των δικαιούχων-ωφελούμενων στο τουριστικό κατάλυμα, οι πάροχοι ενεργοποιούν ηλεκτρονικά τις Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) του ΟΑΕΔ.

Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) του ΟΑΕΔ την Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και προσέρχονται στα ταξιδιωτικά γραφεία, ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, ή εκδοτήρια ηλεκτρονικών εισιτηρίων των παρόχων από το Μητρώο Παρόχων, επιδεικνύουν την εκτυπωμένη Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού και ζητούν την έκδοση Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας στην οποία εντάσσονται. Επισημαίνεται πως για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, εξαιρουμένης της κατηγορίας πολυτέκνων. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης ακτοπλοϊκού Εισιτηρίου Κοινωνικού Τουρισμού. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021 θα διαρκέσει 12 μήνες, από την 1η Αυγούστου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021. Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των Επιταγών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-2020-2021.