Κορονοϊός – ΗΠΑ: νέο ψυχολογικό φράγμα “έσπασαν” οι θάνατοι

Παραμένουν στην πρώτη θέση της “μαύρης λίστας” με τις χώρες που μετρούν τους περισσότερους νεκρούς από επιπλοκές της νόσου.

Ο αριθμός των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασε σήμερα τις 150.000, αριθμός υψηλότερος από οποιαδήποτε άλλη χώρα και αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου παγκοσμίως, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters.

Από τις 20 χώρες με τα περισσότερα κρούσματα, οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην έκτη θέση σε θανάτους κατά κεφαλήν, με 4,5 θανάτους ανά 10.000 ανθρώπους.

Μόνο η Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Περού και η Χιλή έχουν υψηλότερο ποσοστό κατά κεφαλήν, σύμφωνα με την καταμέτρηση, με τους θανάτους στις ΗΠΑ να αποτελούν σχεδόν το 23% του παγκοσμίου συνόλου των 660.997 νεκρών.

Η αύξηση των 10.000 θανάτων σε 11 ημέρες είναι η ταχύτερη που καταγράφεται στις ΗΠΑ από τις αρχές Ιουνίου.

Η Φλόριντα ανακοίνωσε αύξηση ρεκόρ των νέων θανάτων από την COVID-19 για δεύτερη συνεχή ημέρα, με 217 θανάτους το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με το πολιτειακό υπουργείο Υγείας.

Ο ρυθμός των λοιμώξεων έχει επιταχυνθεί από τότε που οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 100.000 νεκρούς στις 27 Μαΐου.

Το επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ έχει επίσης μετακινηθεί, στον νότο και στη δύση από την περιοχή γύρω από τη Νέα Υόρκη, που ακόμη έχει μακράν τον υψηλότερο απολογισμό θανάτων με περισσότερους από 32.000 νεκρούς.