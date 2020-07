Οικονομία

Τροπολογία για αύξηση των προσωρινών συντάξεων

Τι προβλέπεται για το ύψος των συντάξεων, το εφάπαξ, αλλά και τις αναστολές συμβάσεων Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε σειρά επιχειρήσεων.

Σημαντικές ρυθμίσεις για την προσωρινή σύνταξη, την προκαταβολή του εφάπαξ παροχής, καθώς και για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και μεταφορών για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, προβλέπει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Προσωρινή σύνταξη

Η τροπολογία προβλέπει την αύξηση της προσωρινής σύνταξης από το 50 στο 70% για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, και ασφαλισμένους στον τέως ΟΓΑ και αύξηση 80% για τους μισθωτούς. Ειδικότερα, η προσωρινή σύνταξη για τους μισθωτούς ορίζεται στο 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους δώδεκα μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ορίζεται ως προσωρινή σύνταξη το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των δώδεκα τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα, ορίζεται ότι το ποσοστό της προσωρινής σύνταξης θα ανέρχεται στο 80% επί της οριστικής σύνταξης γήρατος και για τους ασφαλισμένους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι για τους μισθωτούς και για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΓΑ η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι έτη ασφάλισης και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά.

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση θεσπίζεται η αναδρομική επέκταση της αύξησης του ποσοστού της προκαταβολής της σύνταξης και η καταβολή αναδρομικών στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις, οι οποίες κατατέθηκαν με χειρόγραφο τρόπο.

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων καταργείται η προϋπόθεση της υποχρέωσης διακοπής της εργασίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και επομένως οι συνταξιούχοι δικαιούνται τη λήψη προσωρινής σύνταξης με την αντίστοιχη περικοπή του 30% της προσωρινής ακόμα και αν συνεχίζουν την εργασία τους ή την αυταπασχόληση τους.

Προκαταβολή Εφάπαξ

Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης σε πρώην Ταμεία, κλάδους, τομείς και λογαριασμούς του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-ΕΦΚΑ χορηγείται η εφάπαξ παροχή του τελευταίου Ταμείου, κλάδου, τομέα ή λογαριασμού και όταν βεβαιωθεί ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης εκδίδεται απόφαση χορήγησης της συμπληρωματικής εφάπαξ παροχής, Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ότι η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η απονομή εφάπαξ στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της δικαιούμενης εφάπαξ παροχής στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Δικαιούχοι της προκαταβολής είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι οι οποίοι έλαβαν κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή λόγω οριστικής αναπηρίας.

Προϋποθέσεις χορήγησης της προκαταβολής είναι:

η πάροδος τριών μηνών από την υποβολή αίτησης χορήγησης εφάπαξ παροχής. η έκδοση οριστικής απόφασης κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας. η πραγματοποίηση ελάχιστου χρόνου ασφάλισης είκοσι ετών αυτοτελώς σε έναν πρώην Φορέα Απονομής Εφάπαξ.

Μέτρα στήριξης εργαζόμενων εργοδοτών εν μέσω πανδημίας

Προβλέπεται ανάμεσα σε άλλα ότι καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60% οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 30.6.2020. Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020 καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.

Επιπλέον, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

Για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 15.10.2020.

Αναστολή συμβάσεων

Με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα του κλάδου του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, εποχικά καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λιανικού εμπορίου τουριστικών ειδών καθώς και σε κάθε είδους καταστήματα και επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και σε επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών όπως επιχειρήσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που πραγματοποιήθηκε κατ' εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού ή να θέσουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου αυτού υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και του είδους της σύμβασης εργασίας.