Κόσμος

Νεκρό αγοράκι από τροφική δηλητηρίαση

Περισσότεροι από 800 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν με τροφική δηλητηρίαση, μετά την κατανάλωση χαλασμένου κρέατος σε εστιατόριο!

Ένα πεντάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του και περισσότεροι από 800 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν στην Ιορδανία με τροφική δηλητηρίαση, μετά την κατανάλωση χαλασμένου κρέατος σε εστιατόριο κοντά στο Αμάν, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με τοπικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, το εν λόγω εστιατόριο που βρίσκεται στην περιοχή Μπάκαα, πρότεινε ειδικές προσφορές: ένα σαουαρμά, το δημοφιλές σάντουιτς με κρέας, πωλείτο στην τιμή του ενός δηναρίου Ιορδανίας (σχεδόν 1,2 ευρώ) αντί για 1,85 δηνάρια. "Ένα πεντάχρονο αγόρι πέθανε από οξεία δηλητηρίαση" σε εστιατόριο της Μπάκαα, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ο υπουργός Υγείας Σαάντ Τζάμπερ δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ότι 826 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν μετά τα πρώτα κρούσματα δηλητηρίασης το βράδυ της Δευτέρας. "Μέχρι στιγμής, 321 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, όλοι είναι σε σταθερή κατάσταση εκτός από τέσσερις μεταξύ αυτών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας".

Όλοι τους "έφαγαν φαγητά του ίδιου εστιατορίου", πρόσθεσε ο Τζάμπερ, διευκρινίζοντας ότι διεξάγεται έρευνα. "Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από ειδικές ομάδες της Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων και Διατροφικών Προϊόντων έδειξαν βακτήρια στο κρέας και στα πουλερικά", εξήγησε το υπουργείο Υγείας.

Αξιωματούχος του υπουργείου διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση ότι το κρέας δεν είχε ψυχθεί. Τρείς εργαζόμενοι στο εστιατόριο, ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης, συνελήφθησαν, ανακοίνωσε η εισαγγελία.