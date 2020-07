Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Ντιμιτρόφ στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο Υπ. Εξωτερικών με τον ομόλογο της Βόρειας Μακεδονίας για τις εμπορικές σχέσεις τον δύο χωρών και για τον κορονοϊό

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα στην Αθήνα με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας Νικολά Ντιμιτρόφ, με αφορμή τη συμμετοχή του τελευταίου στο Συμπόσιο της Σύμης.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις εξελίξεις στην περιοχή, τις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών στην αντιμετώπιση της πανδημίας, σύμφωνα με ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο Twitter.

Επίσης, ο κ. Δένδιας συνεχάρη τον κ. Ντιμιτρόφ για την εκλογή του ως βουλευτή στις πρόσφατες εκλογές στη βόρεια γείτονα χώρα.