Το Instagram διέγραψε ψευδή ανάρτηση της Μαντόνα

Τι ανέφερε το βίντεο που είχε αναρτήσει η “βασίλισσα της ποπ”, το οποίο “κατέβασε” η ψηφιακή πλατφόρμα.

Το Instagram διέγραψε μια ανάρτηση της ποπ σταρ Mαντόνα, στην οποία η τραγουδίστρια διέδωσε παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με ένα φερόμενο θεραπευτικό μέσο για τον κορονοϊό.

Ένα βίντεο που ανέβασε η Madonna, το οποίο διαδόθηκε μεταξύ άλλων, και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφαιρέθηκε επειδή «περιείχε λανθασμένους ισχυρισμούς σχετικά με τις μεθόδους θεραπείας και πρόληψης της Covid-19», δήλωσε εκπρόσωπος της διαδικτυακής υπηρεσίας Facebook όπου ανήκει το Instagram.

Στο βίντεο που ανέβασε η Madonna, η αμφιλεγόμενη γιατρός του Τέξας Στέλα Ιμάνουελ διαφημίζει το φάρμακο κατά της ελονοσίας υδροξυχλωροκίνη ως θαυματουργή θεραπεία για τον κορονοϊό. Στην ανάρτησή της, η Mαντόνα υποστήριξε επίσης απευθυνόμενη στους 15,4 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram ότι υπάρχει ένα αποδεδειγμένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του κορονοϊού εδώ και μήνες, ωστόσο, αυτό κρατήθηκε μυστικό, «έτσι ώστε οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί και άρρωστοι να αρρωστήσουν πιο πολύ».