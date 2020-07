Αθλητικά

ΠΑΟΚ: στη Θεσσαλονίκη ο Σβαμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είπε χθες «αντίο» στους ανθρώπους της Ραπίντ Βιέννης και συμφώνησε προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος αριστερός μέσος, Στέφαν Σβαμπ, ο οποίος είπε χθες «αντίο» στους ανθρώπους της Ραπίντ Βιέννης και συμφώνησε προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τον Αυστριακό «αποχαιρέτισε» και ο σύλλογος του με το εξής κείμενο: «Ο Στέφαν Σβαμπ εντάχθηκε στη Ραπίντ το καλοκαίρι του 2014 και άμεσα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μέχρι τώρα.

Φορώντας τη φανέλα μας αγωνίστηκε σε 241 παιχνίδια για έξι σεζόν, σκοράροντας 51 γκολ. Με τη Ραπίντ τερμάτισε δεύτερος τρεις φορές και έπαιξε τρεις φορές στους ομίλους του Europa League. Δύο χρονιές φτάσαμε μέχρι τους "32" της συγκεκριμένης διοργάνωσης ενώ φτάσαμε και δύο φορές στον τελικό του Κυπέλλου. Μόνο ένα κάταγμα αστραγάλου το 2016 ανάγκασε τον Σβαμπ να χάσει αγώνες για ένα μικρό διάστημα που δεν αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα τραυματισμών. Μέσα από τη Ραπίντ κέρδισε και την κλήση του στην Εθνική Αυστρίας». Ο ποδοσφαιριστής με την άφιξη του θα ολοκληρώσει την αρχική προσυμφωνία του με τον ΠΑΟΚ, η οποία προβλέπει συμβόλαιο 2+1 ετών και ετήσιες αποδοχές 400 χιλιάδων ευρώ.

Στο μεταξύ, μόλις 10 μέρες διακοπών ευχαριστήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μετά το τελευταίο παιχνίδι τους στις 19 Ιουλίου αύριο επιστρέφουν στο πρώτο ραντεβού για την έναρξη της προετοιμασίας της ερχόμενης σεζόν, πριν καν καταλάβουν πότε τέλειωσε η προηγούμενη. Πολύ νωρίς για τα δεδομένα μιας ομάδας που επί 11,5 μήνες ήταν στους αγωνιστικούς χώρους οι "ασπρόμαυροι" θα συναντηθούν και πάλι στις 10 το πρωί στη Νέα Ευκαρπία για τους πρώτους ιατρικούς και εργομετρικούς ελέγχους που θα κρατήσουν για το επόμενο τριήμερο και από αρχής Αυγούστου μέσα σε καυτές θερμοκρασίες θα ξεκινήσουν το επίπονο πρόγραμμα της προετοιμασίας τους.

Στο πρώτο αυτό ραντεβού, θα παραστούν και όλοι ήταν δανεικοί στην τελευταία σεζόν και στο διάστημα μέχρι την αναχώρηση της ομάδας στην Πορταριά Πηλίου στις 4 Αυγούστου, κάποιοι από αυτούς θα παραχωρηθούν και πάλι σαν δανεικοί σε άλλες ομάδες ενώ κάποιοι θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους με την ομάδα, η οποία θα δώσει τα δυο πρώτα φιλικά της στις 6 και 10 Αυγούστου στο Πανθεσσαλικό εναντίον του Ατρομήτου και του ΝΠΣ Βόλου αντίστοιχα.