Πέτσας: πιθανή η καθολική χρήση μάσκας

Τι είπε για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, τα πάρτι, τις εκκλησίες και την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.

Καμπανάκι κινδύνου για τα αυξημένα κρούσματα κορονοϊού έκρουσε, σε συνέντευξή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθολικής χρήσης μάσκας.

«Εχθρός είναι ο εφησυχασμός, είναι η χαλάρωση, που τρέφουν τον κορονοϊό. Το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό κυρίως, δεν είναι τα εισαγόμενα κρούσματα όπου υπήρχε μια ανησυχία όταν ανοίξαμε τις πύλες στον κόσμο. Για παράδειγμα, σήμερα ανακοινώθηκαν 57 νέα κρούσματα, μόνο τα 13 εξ αυτών είναι εισαγόμενα. Αυτό συμβαίνει γιατί ανοιγοκλείνουμε τη στρόφιγγα, ελέγχουμε τις ροές και με τα τεστ που έχουμε επιβάλει και με τις περιορισμένες πύλες εισόδου, έχουμε ένα καλό έλεγχο των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του «Alpha».

«Στο εσωτερικό όμως, φαινόμενα όπως τα πάρτι, δείχνουν ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά τις προειδοποιήσεις των ειδικών, που τόσο πολύ τους ακούσαμε στην αρχή της πανδημίας. Φαίνεται σαν να το έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό παίρνουμε μέτρα όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας. Είναι ένα μέτρο που μας θυμίζει συνεχώς ότι ο αόρατος εχθρός, ο κορονοϊός είναι εδώ. Το μέτρο επεκτάθηκε σε αρκετούς κλειστούς χώρους. Ενδεχομένως θα έχουμε μεγαλύτερη υποχρεωτικότητα της χρήσης της όσο προχωράμε στην πορεία, πάντα με βάση τη συμβουλή των ειδικών» προσέθεσε.

Επισήμανε ότι σε ό,τι αφορά τις εκκλησίες είναι ένα ζήτημα που εξετάζουν οι ειδικοί. «Προς το παρόν υπάρχει μια ισχυρή σύσταση και είμαστε σε συνεννόηση με την Εκκλησία της Ελλάδας, που έχει επιδείξει πολύ υπεύθυνη στάση. Όσο πλησιάζουμε στο Αύγουστο, που όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχουν πολλές και σημαντικές θρησκευτικές γιορτές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα συγχρωτισμού. Δεν πάρθηκε ακόμη καμία απόφαση από την επιτροπή των ειδικών που να μας λέει εφαρμόστε υποχρεωτική χρήση μάσκας στις εκκλησίες μας. Περιμένουμε. Αν αυτό είναι η εισήγηση των ειδικών, θα την ακολουθήσουμε» είπε.

Για την επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους υπογράμμισε ότι «συμμορφωνόμαστε πλήρως στην απόφαση του ΣτΕ, για επιστροφή αναδρομικών για 11 μήνες για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους. "Πλήρως" είναι μια κρίσιμη λέξη. Η άλλη είναι "σε όλους", είτε προσέφυγαν είτε δεν προσέφυγαν. Και η τρίτη είναι "εφάπαξ", δηλαδή θα τα πάρουν φέτος, το 2020» και προσέθεσε: «και αυτό διότι πρώτον, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί "κορσέδες" να μας περιορίζουν και δεύτερον, επειδή έχουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση και πρέπει να στηρίξουμε την αγορά. Θα καταβάλλουμε το 1,4 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους προκειμένου να έχουμε μια κινητικότητα στην οικονομία μας τους επόμενους μήνες».

Τέλος, για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. «Έχουμε εντολή 4ετίας. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, είναι να υλοποιήσουμε το έργο μας. Είχαμε ξεκινήσει πολύ δυναμικά στη διαδικασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της μείωσης των φόρων και των εισφορών, προκειμένου να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη. Η πανδημία του κορονοϊού ανέκοψε μια σειρά από δρομολογημένες μεταρρυθμίσεις και τις μετέθεσε για λίγο αργότερα. Θα επιταχύνουμε από δω και πέρα, ώστε να έχουμε μια δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Το κλειδί είναι να κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε στους Έλληνες, πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά και να κριθούμε στο τέλος της 4ετίας έχοντας κάνει τη ζωή τους καλύτερη» σημείωσε.