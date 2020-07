Πολιτική

Barbaros: ξεκίνησε την πορεία του προς την κυπριακή ΑΟΖ (εικόνες)

Η προαναγγελθείσα κάθοδος του Barbaros στα κυπριακά θαλασσοτεμάχια 2,3 και 13 προκαλούν δυσφορία στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη - Δένδια.

Ξεκίνησε, λίγο μετά τις 20:00, την πορεία του προς την κυπριακή ΑΟΖ το ερευνητικό σκάφος Barbaros, το οποίο σύμφωνα με την τουρκική Navtex που εκδόθηκε χθες θα πραγματοποιήσει έρευνες νοτιοανατολικά του κόλπου της Αμμοχώστου.

Την έναρξη της πορείας του Barbaros επιβεβαίωσε το σύστημα εντοπισμού των πλοίων marinetraffic, όπου διακρίνεται να έχει βγει από το λιμάνι που βρισκόταν, χωρίς ωστόσο να δηλώνεται ο τελικός προορισμός του.

Η προαναγγελθείσα εκ νέου κάθοδος του Barbaros στα κυπριακά θαλασσοτεμάχια 2,3 και 13 για παράνομες σεισμογραφικές έρευνες και κυρίως η συνεχιζόμενη γεωτρητική δραστηριότητα του Γιαβούζ, σε συνάρτηση με την υποτονική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλούν δυσφορία η οποία φαίνεται και στις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος της Κύπρου Παναγιώτης Σεντώνας δήλωσε: «βεβαίως και προβληματίζει και είναι γι’ αυτό που το προηγούμενο διάστημα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέδειξε την ανάγκη της πιο αποφασιστικής στάσης της ΕΕ απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις γιατί θεωρούμε είναι και προκλήσεις απέναντι στην ΕΕ».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, τον ομόλογο του της Ελλάδας Νίκο Δένδια και με αξιωματούχους της γερμανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε στην έκδοση αντί Navtex με την οποία επισημαίνει τις παράνομες ενέργειες του Barbaros και των υποστηρικτικών του σκαφών, ενώ κοινή εκπαιδευτική άσκηση Τουρκίας - Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποιήθηκε χθες στην Κεντρική και την Ανατολική Μεσόγειο με τη συμμετοχή πολεμικών πλοίων που συνοδεύουν το αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουέρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.