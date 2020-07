Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Πέμπτη 30 Ιουλίου και είναι σειρά του Πλούτωνα να βρεθεί απέναντι από τον Ερμή, ο οποίος από τον Καρκίνο πραγματοποιεί διαδοχικά τις αντιθέσεις του με τους Δία , Πλούτωνα και Κρόνο στις τελευταίες μοίρες του Αιγόκερω.

ΚΡΙΟΣ: Η αντίθεση του Ερμή απ’ τον Καρκίνο με τον Πλούτωνα είναι πιθανό να βαρύνει την επικοινωνία σου με σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σου και κατά συνέπεια και την ψυχολογία σου. Μπορείς όμως να την εκτονώσεις δημιουργικά και πριν προλάβει να σου δημιουργήσει προβλήματα. Δες λοιπόν αν είναι το σπίτι ή η δουλειά ο τομέας αυτός της ζωής σου στον οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα και κάνε το με θάρρος. Μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να πέσει σε ελκυστικές παγίδες που μπορεί να προκύψουν.

ΤΑΥΡΟΣ: Με την αντίθεση του Ερμή με τον Πλούτωνα μπορείς δύο είναι οι επιλογές σου: είτε να κάνεις ασκήσεις ψυχραιμίας για να μην υποκύψεις στον πειρασμό να μεταμορφωθείς σε «Σκορπιό» και να πετάς δηλητήριο προς κάθε κατεύθυνση, είτε να μην καταπιεστείς καθόλου και να βγάλεις τα απωθημένα σου απέναντι σε όσους σε έχουν κουράσει. Τώρα που το ξέρεις όμως και πριν κάνεις την έκρηξη σου αναλογίσου τις συνέπειες και τις απώλειες που θα έχεις σε κάθε περίπτωση και κινήσου ανάλογα. Πάντως να ξέρεις πως αυτές τις μέρες το γυαλί δε ραγίζει, σπάει…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Ερμής σε όψη αντίθεσης με τον Πλούτωνα σε φέρνει αντιμέτωπο με σκηνικά ζήλειας, τα οποία είτε τα δημιουργείς (προκαλώντας τα ή ζηλεύοντας ο ίδιος), είτε τα δέχεσαι χωρίς λόγο, αλλά με πολλές αφορμές που μπορεί να έχουν δημιουργήσει κακό προηγούμενο στη σχέση σου ή στις επαφές σου με κάποιους ανθρώπους που υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα σας. Αν δε σε αφορά να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μην εμπλακείς σε συζητήσεις και συνέχισε απερίσπαστος να κάνεις αυτό που πιστεύεις, αφήνοντας τον άλλο να το διαχειριστεί μόνος του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Λίγο ο Ερμής στο ζώδιο σου, λίγο ο Πλούτωνας από απέναντι και τα λάθη που πυροδοτούν εντάσεις και απογοητεύσεις δεν είναι δύσκολο να συμβούν. Προσπάθησε να σκεφτείς δυο φορές πριν στείλεις εκείνο το μήνυμα που περιγράφει τον συναισθηματικό «πανικό» που μπορεί να βιώνεις, γιατί μπορεί να κάψεις και τον τελευταίο άσσο που μπορεί να έχεις στο μανίκι σου. Υπολόγισε καλά ποιον έχεις απέναντι σου και μην αφεθείς στη λογική «εγώ αυτό πιστεύω, αυτό θα κάνω και ό,τι βγει», γιατί δε θα σου αρέσει και πολύ το αποτέλεσμα.

ΛΕΩΝ: Με την αντίθεση του Ερμή με τον Πλούτωνα θα πρέπει να προσέχεις τη λαιμαργία σου και τη ροπή σου προς κάποιες κακές συνήθειες, γιατί μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με προβλήματα στην υγεία σου, που φαντάζομαι είναι το τελευταίο που θα ήθελες αυτή τη στιγμή. Το ίδιο κι αν ασχολείσαι με τη γυμναστική, όπου καλό να είναι να αποφύγεις τις υπερβολές. Κατά τ’ άλλα, κάποιες συγκρούσεις μπορεί να φέρουν στο φως ένα διαφορετικό πρόσωπο κάποιων ανθρώπων που δεν ξέρεις τόσο καλά όσο πιστεύεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο Ερμής θα βρεθεί απέναντι από τον Πλούτωνα και θα σε φέρει αντιμέτωπο με κάποιες συνειδητοποιήσεις που μπορεί τώρα να σου πέσουν λίγο βαριές, όμως θα σου δώσουν όλη τη δύναμη που χρειάζεσαι για να ανανεώσεις τη ζωή σου και να ασχοληθείς με ανθρώπους και πράγματα που σε γεμίζουν πολύ περισσότερο απ’ όσο αυτοί και όσα ασχολείσαι σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Παράλληλα, αν ένα σχέδιο σου πιστεύεις ότι αξίζει τον κόπο να το ακολουθείς θα πρέπει να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία κάποιους που ενδεχομένως δεν το βλέπουν με καλό μάτι.

ΖΥΓΟΣ: Η αντίθεση του Ερμή με τον Πλούτωνα είναι πιθανό να εκτονώσει το πιεσμένο κλίμα των ημερών για σένα. Και πως εκτονώνεται κάτι πιεσμένο; Μα με έκρηξη φυσικά! Αν το καλοσκεφτείς κάποια στιγμή καλό είναι να φτάνουν τα πράγματα στο απροχώρητο, γιατί με κάποιο μαγικό τρόπο τότε πέφτουν οι τοίχοι και μπορείς να δεις δρόμους που μέχρι τώρα δεν έβλεπες. Όταν βέβαια μιλάμε για σκηνικό αποκάλυψης, που μπορεί να στήσει με ευκολία ο Πλούτωνας τότε καταλαβαίνεις ότι οι τοίχοι δεν πέφτουν τούβλο-τούβλο, αλλά μια κι έξω.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Αυτό το μείγμα σαδισμού-μαζοχισμού που μπορεί να κρύβεις μέσα σου έρχεται στην επιφάνεια και σε βοηθάει να επιβιώσεις τώρα που ο κυβερνήτης σου, ο Πλούτωνας θα βρεθεί σε αντίπαλο στρατόπεδο με τον Ερμή, ο οποίος δεν ξέρει να κρατάει μυστικά και δεν μπορεί να καταπιέζεται. Ο κόσμος μπορεί να έρθει πάνω κάτω, εσύ όμως φαίνεται να διασκεδάζεις με τις ανατροπές και τις συγκρούσεις, γιατί θεωρείς ότι κάποια πράγματα πρέπει να ειπωθούν έξω απ’ τα δόντια. Λυπήσου μας…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με την αντίθεση του Ερμή με τον Πλούτωνα να αφορά προσωπικά τους γεννημένους τις τελευταίες μέρες του ζωδίου σου φτάνουμε στο τέλος της εβδομάδας. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να δείξουν ψυχραιμία για να αντιμετωπίσουν τα έντονα γεγονότα. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να είστε υποψιασμένοι στις οικονομικές σας συναλλαγές και «παρακαλείστε να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα» που λένε και στο μετρό, αφού κάποιοι μπορεί να σας έχουν βάλει στο μάτι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με τον Ερμή να ξύνει τις πληγές του Πλούτωνα στο ζώδιο σου κάποιες σχέσεις στη ζωή σου μπορεί να κλείνουν τον κύκλο τους και καλά θα κάνεις να το πάρεις απόφαση νωρίς, πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα για σένα. Δείξε ψυχραιμία και προσπάθησε να μην προκαλείς τους άλλους με τη συμπεριφορά σου. Η σιωπή μπορεί να αποδειχτεί χρυσός αυτή τη στιγμή, ειδικά, που μπορεί να ακούσεις πράγματα με σκοπό απλά να σε κάνουν να εκραγείς. Μην τους δώσεις αυτή τη χαρά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Ερμής έρχεται αντιμέτωπος με τον Πλούτωνα και αν κάτι θα πρέπει να προσέχεις είναι να μη σε πάρουν τα… σκάγια, γιατί τότε είναι πιθανό να χάσεις τα μπανάκια σου το Σαββατοκύριακο. Υγεία πάνω απ’ όλα λοιπόν, αλλά για να την πετύχουμε πρέπει να έχουμε και ψυχολογία. Κράτα μακριά λοιπόν ανθρώπους που μπορεί να θεωρείς τοξικούς και μην αφήσεις τις κόντρες που μπορεί να προκύψουν στον εργασιακό σου χώρο να σε επηρεάσουν. Μπες σε site με συμβουλές ευεξίας και κάνε γενικά πιο υγιείς επιλογές σήμερα!

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ερμή να σχηματίζει αυτή την αντίθεση με τον Πλούτωνα το βασικό σου άγχος αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι τα παιδιά σου ή κάποιες ενοχές που μπορεί να νιώθεις απέναντι τους. Σίγουρα σαν θέμα μπορεί να είναι ευαίσθητο, αλλά κι εσύ ως πιο ευαίσθητος… Βασικά το κόβω, γιατί μαζεύεται πολλή ευαισθησία και οι έντονες καταστάσεις χρειάζονται ψυχραιμία για να αντιμετωπιστούν σωστά. Τα ανάλογα βέβαια μπορεί να ισχύουν και για την ερωτική σου ζωή -έχει, δεν έχει παιδιά-, όπου θα πρέπει να αποτραβηχτείς από το δράμα και να αντιμετωπίσεις τα πράγματα με λογική.

