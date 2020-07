Οικονομία

Ψηφίστηκε το φορολογικό νομοσχέδιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέρασε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις αλλαγές στη φορολογία.

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας και το πρόγραμμα «Γέφυρα».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε όχι, το Κίνημα Αλλαγής παρών, το ΚΚΕ όχι, η Ελληνική Λύση παρών και το ΜέΡΑ25 όχι.

Στην τροπολογία για να αναδρομικά στους συνταξιούχους, ναι ψήφισαν η ΝΔ και η Ελληνική Λύση, όχι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ, ενώ το ΜέΡΑ25 δήλωσε παρών.

«Το φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίζει απόψε η Βουλή περιλαμβάνει παρεμβάσεις φορολογικής ελάφρυνσης αλλά και διατάξεις που αντιμετωπίζουν παθογένειες, διαμορφώνουν ένα ελκυστικό περιβάλλον για την άσκηση της επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας», είπε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος που πρόσθεσε ότι μετά από πολλά χρόνια που είχε διαρραγεί το κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες, πλέον αποκαθίσταται.

Η κυβέρνηση θα καταβάλει εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους, μέσα στο 2020, τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται, είπε επίσης ο κ. Βεσυρόπουλος που πρόσθεσε ότι μετά το φορολογικό νομοσχέδιο θα ακολουθήσουν άλλες παρεμβάσεις, θα προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις για ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού προτύπου για τη χώρα με την αξιοποίηση των 72 δισεκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια.