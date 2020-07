Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Τουρκία: Σταματήστε τις επιχειρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Για προκλητικά βήματα που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή έκανε λόγο το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρότρυνε εκ νέου την Τουρκία να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις εντός της κυπριακής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις τουρκικές ενέργειες προκλητικά βήματα τα οποία κλιμακώνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν βαθιά προβληματισμένες από τα δηλωμένα σχέδια της Τουρκίας για έρευνες φυσικών πόρων εντός των υδάτων της Κύπρου. Αυτά τα προκλητικά βήματα αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. Προτρέπουμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Λίγο μετά τις 6 το πρωί της Πέμπτης , το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Barbaros Hayreddin Pasa, βρισκόταν κοντά στο τεμάχιο 3 της κυπριακής ΑΟΖ. Λίγες ώρες μετά τη NAVTEX που εξέδωσε η 'Αγκυρα, το πλοίο Barbaros απέπλευσε από το λιμάνι Τasucu όπου βρισκόταν αγκυροβολημένο με κατεύθυνση προς τις δεσμευμένες περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ.

Η κίνηση του Barbaros επιβεβαιώνεται και από τον χάρτη πραγματικού χρόνου πλοίων, ο οποίος απεικονίζει το τουρκικό ερευνητικό ανατολικά της Αμμοχώστου.