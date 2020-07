Πυροβολισμοί σε ξενοδοχείο για μη τήρηση των αποστάσεων (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό με άνδρα να βγάζει όπλο κατά μίας γυναίκας και του γιου της.

Άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία στη Φλόριντα διότι χρησιμοποίησε πιστόλι τη Δευτέρα μέσα σε ξενοδοχείο στην παραλία του Μαϊάμι, αφού νωρίτερα καταφέρθηκε εναντίον μιας μητέρας και του γιου της διότι δεν εφάρμοζαν αρκετά πιστά για τα γούστα του τη σύσταση των υγειονομικών αρχών να τηρείται κοινωνική απόσταση.

«Πρέπει να φύγετε. Δεν τηρείτε απόσταση», είπε αρχικά ο Ντάγκλας Μαρκς στους δύο πελάτες του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας της πολύ τουριστικής πόλης των νοτιοανατολικών ΗΠΑ, έγγραφο που συμβουλεύτηκε χθες Τετάρτη το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η γυναίκα, η Βερόνικα Πένια, και ο γιος της, που είχαν πάει στο Μαϊάμι για τουρισμό από την πολιτεία του Νέου Μεξικού, αγνόησαν τον άνδρα. Κάθισαν σε καναπέ γυρίζοντάς του την πλάτη.

«Δύο άτομα εδώ πέρα δεν ακολουθούν τις συστάσεις», φώναξε κατόπιν ο Μαρκς, σύμφωνα με τη μητέρα, απειλώντας ότι θα «ασχοληθεί» μαζί τους.

Ακολούθησαν πυροβολισμοί στην αίθουσα του ξενοδοχείου, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Ο Μαρκς κατέθεσε στην αστυνομία πως νόμιζε ότι τον ακολουθούσαν, ζήτησε από τη ρεσεψιόν να καλέσει την άμεση δράση και κατόπιν πυροβόλησε τέσσερις φορές «προειδοποιητικά».

Συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και τη χρήση δυνητικά θανατηφόρου όπλου σε δημόσιο χώρο, μεταξύ άλλων.

Το συμβάν προδίδει την ατμόσφαιρα αυξανόμενης έντασης στη Φλόριντα, που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της πανδημίας στις ΗΠΑ: πλέον έχει μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 ο ένας κάτοικός της στους πενήντα.

Άλλος άνδρας συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα διότι έβγαλε πιστόλι και σημάδεψε πρόσωπο που απαίτησε να φορέσει μάσκα σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Wal-Mart.

