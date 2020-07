Κόσμος

Χάνει έδαφος ο Τραμπ: “Ο Μπάιντεν θα προκαλέσει ταραχές”

Αδιανόητες κατηγορίες κατά του αντιπάλου του εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, που αν και νωρίς, βλέπει την κούρσα για την προεδρία να χάνεται.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν να βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τον Δημοκρατικό αντίπαλό του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, τον Τζο Μπάιντεν, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Τετάρτη νέα επίθεση εναντίον των Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγόρησε ότι έχουν σκοπό να καταστρέψουν αυτόν που αποκάλεσε τον αμερικανικό τρόπο ζωής.

«Θέλουν να ξεριζώσουν και να κατεδαφίσουν όλες τις αμερικανικές αξίες», υποστήριξε ο Τραμπ στο Τέξας, όπου θεωρητικά θα επισκεπτόταν απλώς ενεργειακή εγκατάσταση, αλλά άδραξε την ευκαιρία να κάνει μια αυτοσχέδια προεκλογική ομιλία, τρεις μήνες προτού στηθούν κάλπες στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έφθασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι οι Δημοκρατικοί και προσωπικά ο Τζο Μπάιντεν θα απαγορεύσουν την εκτροφή βοοειδών, στο πλαίσιο κάποιου υποτιθέμενου προγράμματός της αντιπολίτευσης για την περιβαλλοντική προστασία. Προέβλεψε ακόμη, κάτι που έθεσε ως εάν να επρόκειτο για απειλή, ότι ο Μπάιντεν θα επανεντάξει τη χώρα στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, από την οποία ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ στις αρχές της θητείας του.

«Δεν θα υπάρχουν πια αγελάδες», διαβεβαίωσε ο Τραμπ, μολονότι ο Μπάιντεν ουδέποτε έχει πει κάτι τέτοιο.

Το Τέξας έχει μακρά παράδοση στην εκτροφή βοοειδών, όπως και στην εξόρυξη πετρελαίου.

Τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε πολιτείες-κλειδιά, ο Μπάιντεν προηγείται πολύ, όμως αρκετοί πολιτολόγοι επιμένουν να θυμίζουν πως ακόμη είναι πολύ νωρίς και η μάχη ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο αμφίρροπη.

Ο Τραμπ, που όπως ανέμεναν αρκετοί αναλυτές βασίζει μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του στην καλλιέργεια κλίματος φόβου, διατείνεται πως οι Δημοκρατικοί έχουν σκοπό να υπονομεύσουν τον νόμο και την τάξη, να επιβάλλουν στις ΗΠΑ τον... σοσιαλισμό, κι αναφέρεται συχνά στη Βενεζουέλα και την κρίση που διέρχεται η λατινοαμερικάνικη χώρα.

«Θέλουν να σβήσουν κάθε ίχνος της θρησκείας από τη δημόσια ζωή. Θέλουν να κάνουν ιδεολογική κατήχηση στα παιδιά μας, να κόψουν τη χρηματοδότηση στην αστυνομία, να καταργήσουν τα προάστια, να προκαλέσουν ταραχές, να αφήσουν κάθε πόλη στο έλεος της ριζοσπαστικής αριστεράς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.