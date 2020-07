Πολιτική

Στο Μάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός στον τόπο της εθνικής τραγωδίας με τους 102 νεκρούς.

To Μάτι επισκέπτεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επτά μέρες μετά την μαύρη επέτειο για τα δύο χρόνια από την πυρκαγιά που στέρησε τη ζωή σε 102 ανθρώπους.

Ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε δύο εκτάσεις στο Μάτι. Στην πρώτη θα αναπτυχθεί ένας πρότυπος χώρος πρασίνου και αναψυχής που θα είναι και ταυτόχρονα και πάρκο μνήμης. Στην δεύτερη έκταση θα κατασκευαστεί ένα πρότυπο συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών για αυτούς που έχασαν την πρώτη κατοικία τους. Και τα δύο έργα θα χρηματοδοτηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία καθώς έχουν υπάρξει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.

Η μεγάλη πρόκληση τόνισε ο πρωθυπουργός είναι να φτιάξουμε την περιοχή καλύτερη απ’ ότι ήταν. Επισκεπτόμενος το μνημείο για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς ο κ. Μητσοτάκης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο.