Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μαύρο” ρεκόρ κρουσμάτων στο Περού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς έλεος "χτυπά" το Περού η πανδημία. Ξεπεράστηκε το όριο των 400.000 κρουσμάτων

Το Περού ξεπέρασε χθες Τετάρτη το όριο των 400.000 κρουσμάτων του κορονοϊού, ενώ στη χώρα καταγράφηκαν επιπλέον 204 θάνατοι στη διάρκεια 24 ωρών, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται πλέον σε 400.683, μετά τον εντοπισμό 5.678 νέων μολύνσεων στη διάρκεια μίας ημέρας, επεσήμανε το υπουργείο Υγείας του Περού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από τις 12 Ιουνίου.

Από την αρχή της επιδημίας covid-19, 18.816 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω του ιού SARS-CoV-2 στο Περού, εκ των οποίων 204 τις τελευταίες 324 ώρες, αριθμός που πλησιάζει τον μεγαλύτερο απολογισμό που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στη χώρα: 206 νεκροί στις 11 Ιουνίο.

Έπειτα από ένα lockdown 100 ημερών, το Περού ξεκίνησε την 1η Ιουλίου τη χαλάρωση των μέτρων σε 18 από τις 25 επαρχίες της χώρας, ανάμεσά του και αυτή στην οποία βρίσκεται η πρωτεύουσα Λίμα.

Με 33 εκατομμύρια κατοίκους το Περού είναι τρίτο μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής σε αριθμό κρουσμάτων και νεκρών εξαιτίας της covid-19, πίσω από τη Βραζιλία και το Μεξικό.