Οικονομία

Θεοχάρης στον ΑΝΤ1: Δεν θα αυξηθεί η πληρότητα στα πλοία (βίντεο)

Ο Υπουργός Τουρισμού για το φετινό δύσκολο καλοκαίρι, τα προγράμματα στήριξης του Τουρισμού και τους ελέγχους στα σύνορα.

«Φέτος η χώρα κάνει επένδυση, δεν έχει τεθεί στόχος» δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», σημειώνοντας πως ο λόγος που δεν μπορεί να υπάρξει στόχος για τον Τουρισμό είναι ότι, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που δεν ελέγχει η Ελλάδα.

Ο Χάρης Θεοχάρης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε εύκολη χρονιά» και τονίζοντας ότι δεν υπήρξε τέτοια υπόσχεση, σημείωσε ότι, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό.

«Γι’αυτό είχαμε και ευρωπαϊκή συζήτηση και αυτή τη μεγάλη επιτυχία», είπε σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης.

Όσο αφορά στην εισαγωγή κρουσμάτων, είπε πως «η χώρα είναι απολύτως θωρακισμένη», ενώ εξήγησε πως γίνεται έλεγχος στο 10-12% αυτών που μπαίνουν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι, για όσους έρχονται από την Αγγλία γίνονται παραπάνω έλεγχοι.

Στο ζήτημα της πληρότητας των πλοίων, όπου ήδη παρατηρείται έλλειψη των εισιτηρίων, λόγω του ότι ταξιδεύουν με το 65% των επιβατών τους, ανακοίνωσε πως δεν θα υπάρξει αύξηση, αφού η Επιτροπή απέρριψε το ενδεχόμενο. «Έχουν φτάσει στα όριά τους οι ακτοπλοϊκές, όμως η Επιτροπή είναι αυστηρή», σχολίασε σχετικά.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», είπε πως θα πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό όσων έκαναν αίτηση, ενώ ανακοίνωσε «σε μία –δύο μέρες θα βγάλουμε τους τελικούς πίνακες». Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 2000 ξενοδοχεία ήδη και όπως είπε ο Υπουργός, θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα, για να μπουν κι άλλα.

Ο Χάρης Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο μέτρο στήριξης των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, αφού ψηφίστηκε χθες το μέτρο της επιχορήγησης επιταγών 300 ευρώ για διακοπές. Εξήγησε ότι θα δίνεται όπως τα κουπόνια για βενζίνη και μεταφορικά, με τη μορφή voucher.

Σχετικά με την υπαγωγή των ξεναγών στα προγράμματα στήριξης, απάντησε πως ερευνάται το ενδεχόμενο να μπουν σε αυτό των 534 ευρώ.

Αναφορικά με την κρουαζιέρα, είπε πως ανοίγει την 1η Αυγούστου, με αυστηρό πρωτόκολλο, όμως ξεκαθάρισε πως «είναι επένδυση για του χρόνου».

Κληθείς, τέλος να σχολιάσει το ενδεχόμενο ανασχηματισμού είπε πως «δεν μας νοιάζει ο ανασχηματισμός, αλλά ο μετασχηματισμός της κοινωνίας».