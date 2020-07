Υγεία - Περιβάλλον

Πώς γίνεται σωστά η χρήση μάσκας (βίντεο)

Ο φαρμακοποιός Θάνος Τριανταφύλλου εξηγεί βήμα προς βήμα τον κατάλληλο τρόπο για να φορέσουμε τη μάσκα, για να τη βγάλουμε και κυρίως για το τι πρέπει να προσέχουμε πάντα.