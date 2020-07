Κοινωνία

Καρέ –καρέ η επίθεση στον Στέφανο Χίο (βίντεο)

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του έδωσε στη δημοσιότητα ο δημοσιογράφος και εκδότης.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σπιτιού του Στέφανου Χίου κατέγραψε τις κινήσεις του δράστη, που όπως φαίνεται, του είχε στήσει καρτέρι.

Όπως φαίνεται, ο δημοσιογράφος πλησιάζει το σπίτι του με το ενοικιαζόμενο όχημα και το ακινητοποιεί. Κατεβάζοντας το τζάμι, ελέγχει τα σκοτεινά σημεία με φακό.

Ο ένοπλος τον πλησιάζει τρέχοντας και ο Στέφανος Χίος φαίνεται να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και επιχειρεί να φύγει, όμως ο δράστης τον πυροβολεί εξ επαφής.

Ο ένοπλος διαφεύγει και ο δημοσιογράφος επιχειρεί να τον κυνηγήσει, όμως δεν τα καταφέρνει, μπαίνει ξανά στο αυτοκίνητό του και φεύγει, προς το νοσοκομείο.