Μουντιάλ 1966: σαν σήμερα το γκολ “φάντασμα”

Ήταν 30 Ιουλίου 1966, όταν ένα γκολ-φάντασμα σημάδεψε τον τελικό του 8ου Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αγγλίας. Η επίμαχη φάση…

Πενήντα πέντε χρόνια συμπληρώνονται από την πιο ιστορική ημερομηνία για το αγγλικό ποδόσφαιρο, στο Μουντιάλ, τότε που σκαρφάλωσε για πρώτη και μοναδική έως τώρα φορά στην κορυφή του κόσμου. Ήταν μία ημέρα σαν σήμερα, στις 30 Ιουλίου 1966, όταν η Αγγλία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικρατώντας στον τελικό της Δυτικής Γερμανίας, μπροστά σε 96.924 θεατές, στην κορυφαία διοργάνωση που εκεέινη φιλοξένησε.

Οι Άγγλοι, πήραν την πρώτη θέση στον όμιλό τους, μπροστά από την Ουρουγουάη, το Μεξικό και τη Γαλλία, απέκλεισαν την Αργεντινή στα προημιτελικά και την Πορτογαλία στα ημιτελικά.

Στον τελικό του Wembley, απέναντι στη Δυτική Γερμανία, νίκησε με σκορ 4-2 μετά από παράταση (2-2 στα 90΄), σε μία συνάντηση που έμεινε στην ιστορία για το γκολ-φάντασμα του Τζεφ Χαρστ στο 101'.

Στο σουτ του η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι πριν καταλήξει στο έδαφος, πάνω στην γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια την απομακρύουν οι αμυντικοί.

Ο Ελβετός διαιτητής Γκέτφριντ Ντινστ, που είχε αμφιβολίες, αλλά μετά από συζητήσεις με τον επόπτη Τόφικ Μπαχμάροφ από την Σοβιετική Ένωση, αποφάσισε να μετρήσει το γκολ για την Αγγλία, η οποία έκανε το 3-2. Ο Χαρστ σκόραρε και στην συνέχεια στο 120΄, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Οι Δυτικογερμανοί διαμαρτυρήθηκαν έντονα, θεωρώντας πως ουδέποτε πέρασε η μπάλα τη γραμμή της εστίας του Τιλκόφσκι, ενώ πολλοί μίλησαν για ευνοϊκής μεταχείρισης της Αγγλίας, κυρίως λόγω του τότε προέδρου της FIFA, του Aγγλου Σερ Στάνλεϊ Ράους.

