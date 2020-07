Πολιτισμός

Η Νάντια Λιαρέλλη στο “Καλοκαίρι Μαζί” για τα νέα της βιβλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η κόκκινη κότα» και ο «Προκόπης ο τεμπέλης» βγήκαν για να συντροφεύσουν τα παιδιά το καλοκαίρι. Η συγγραφέας τους, Νάντια Λιαρέλλη μοιράζεται μυστικά και σκέψεις για τα παιδικά βιβλία.