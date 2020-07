Πολιτική

Δίωξη Παπαγγελόπουλου: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου

Κληρώθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που θα ελέγξουν την άσκηση της ποινικής δίωξης του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου που αποφάσισε η Βουλή.

Από τον κατάλογο των μελών του Αρείου Πάγου κληρώθηκαν ως τακτικά μέλη οι αρεοπαγίτες: Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, Κωνσταντίνα Αλεβιζοπούλου και Πηνελόπη Παρτσαλίδου- Κομνηνού. Πρώτο αναπληρωματικό μέλος η Παρασκευή Καλαϊτζή και ως δεύτερο αναπληρωματικό μέλος ο Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου

Από τον κατάλογο των 46 αντιπροέδρων και μελών του Συμβουλίου της Επικράτειας, κληρώθηκαν ωσ τακτικά μέλη: ο αντιπρόεδρος του ΣτΕ Δημήτριος Καλτσούνης και ο σύμβουλος Επικρατείας Βασίλειος Ανδρουλάκης. Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο σύμβουλος Επικρατείας Ευθύμιος Αντωνόπουλος.

Από τον κατάλογο των 18 μελών της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, για τα καθήκοντα του εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου κληρώθηκε η Βασιλική Θεοδώρου και αναπληρωτής της ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας.

Οι τρείς διαδοχικές κληρώσεις από τους αντίστοιχους καταλόγους πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα και τους πέντε πρώτους αντιπροέδρους της Βουλής: Νικήτα Κακλαμάνη, Χαράλαμπο Αθανασίου, Αθανάσιου Μπούρα, Δημήτριο Βίτσα και Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Η Βουλή των Ελλήνων θα γνωστοποιήσει στον Άρειο Πάγο τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου που κληρώθηκαν.