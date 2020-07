Κοινωνία

Βαρυμπόμπη: Θρίλερ με “κρυμμένο θησαυρό” πίσω από την τραγωδία

Νέα στοιχεία για την τραγωδία που εκτιλύχθηκε τα ξημερώματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Νέα διάσταση παίρνει η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόγα της Βαρυμπόμπης.

Έξω από το φρεάτιο μέσα από το οποίο ανασύρθηκαν νεκροί τρεις άνδρες, εντοπίστηκαν γεννήτρια και σκάλα, κάτι που υποδηλώνει ότι ίσως να βρίσκονταν εκεί για να βρουν κάποιον κρυμμένο θησαυρό.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 45- 55 ετών και όχι νεαροί, όπως είχε αρχικά ειπωθεί, ανασύρθηκαν νεκροί τα ξημερώματα της Πέμπτης από την Πυροσβεστική, ενώ τις Αρχές ειδοποίησαν τρεις άνδρες που ήταν στο σημείο, οι οποίοι και προσήχθησαν.

Οι προσαχθέντες φαίνεται πως ήταν παρέα με τους νεκρούς.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το φρεάτιο, βάθους 8 μέτρων, είχαν σκάψει τα θύματα της τραγωδίας.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, ενώ τα αίτια των θανάτων θα γίνουν γνωστά μετά τη νεκροψία, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις.