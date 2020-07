Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: εκτόξευση ερευνητικού ρομπότ στον Άρη

Έχει ως αποστολή την πειραματική εφαρμογή εξοπλισμού για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, αλλά και τη διεξαγωγή έρευνας για των εντοπισμό ιχνών προηγούμενης ζωής στον Άρη.

Η NASA προετοιμάζεται για την εκτόξευση μιας φιλόδοξης αποστολής σήμερα στον Άρη, με το σημείο του ενδιαφέροντος στο όχημα επόμενης γενιάς (Perseverance rover).

Πρόκειται για ένα ρομπότ έξι τροχών που έχει ως αποστολή την ανάπτυξη ενός μίνι ελικοπτέρου, την πειραματική εφαρμογή εξοπλισμού για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές, αλλά και τη διεξαγωγή έρευνας για των εντοπισμό ιχνών προηγούμενης ζωής στον Άρη.

Η αποστολή, με οικονομικό κόστος 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στις 07:50 το πρωί (ώρα Ανατολικής Ακτής) από το κέντρο διαστημικών εκτοξεύσεων (Cape Canaveral) στη Φλόριντα. Είναι η 9η αποστολή της NASA στην επιφάνεια του πλανήτη Άρη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κίνα προχώρησαν σε διαφορετικές διαστημικές εκτοξεύσεις για τον Άρη, μέσα στον Ιούλιο, παρουσιάζοντας τις δικές τους τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και διαστημικές φιλοδοξίες.

Η εκτόξευση θα γίνει από πύραυλο-φορέα Atlas 5 που κατασκεύασε η κοινοπραξία Boeing-Lockheed (United Launch Alliance), ενώ το όχημα εξερεύνησης που έχει το μέγεθος αυτοκινήτου, αναμένεται ότι θα φτάσει στον Άρη τον Φεβρουάριο. Η προσεδάφισή του έχει προγραμματιστεί σε ένα κρατήρα βάθους 250 μέτρων με την ονομασία “Jezero.” Πρόκειται για μία τοποθεσία που ήταν λίμνη, πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, για την οποία οι επιστήμονες πιστεύουν πως μπορεί να περιέχει ίχνη από προηγούμενη μικροβιολογική ζωή στον Άρη.