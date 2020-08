Πολιτισμός

Άδεια θέατρα του Λονδίνου μέσα από τον φακό της Joanna Vestey (εικόνες)

Η Vestey επισκέφθηκε 20 αίθουσες. Άδεια καθίσματα και θεωρεία, άδειες σκηνές λόγω της πανδημίας.

Υπό κανονικές συνθήκες, θα έσφιζαν από ζωή. Θα ήταν υπερπλήρη. Και επάνω στη σκηνή. σπουδαίοι ηθοποιοί θα έδιναν αξιομνημόνευτες ερμηνείες. Ο λόγος για τα θέατρα του Λονδίνου. Η βρετανική πρωτεύουσα, εδώ και πολλά χρόνια, είναι μία από τις μεγάλες θεατρικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Αλλά οι συνθήκες δεν είναι κανονικές. Εδώ και μήνες τα θέατρα αυτά είναι βουβά...

Στη σειρά φωτογραφιών της «Custodians for Covid (Φύλακες για την Covid)», η με έδρα την Οξφόρδη φωτογράφος Joanna Vestey απαθανάτισε με τον φακό της την αφωνία των λονδρέζικων θεατρικών αιθουσών. Άδεια καθίσματα και θεωρεία, άδειες σκηνές λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας. Η Vestey επισκέφθηκε 20 αίθουσες: το Royal Albert Hall, το Globe, το Hamstead Theatre, το Theatre Royal Stratford East, το Alexandra Palace Theatre, το Bush Theatre, το National Theatre, το Richmond Theatre και άλλα.