Ουίλιαμ-Κέιτ: τι δώρο της έδωσε και δεν της άρεσε

Μιλώντας στο podcast του BBC Radio 5 , ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε οτι δεν κατάλαβε γιατί έκανε στη σύζυγό του το συγκεκριμένο δώρο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν έκανε ένα δώρο στη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον που δεν της άρεσε ή δεν το κατάλαβε.

Μιλώντας στο podcast του BBC Radio 5 Live «That Peter Crouch», ο πρίγκιπας αποκάλυψε: «Πήρα στη γυναίκα μου ένα ζευγάρι κιάλια μια φορά. Δεν με αφήνει ποτέ να το ξεχάσω αυτό».

Είπε ότι το δώρο δόθηκε τον πρώτο καιρό της σχέσης τους.

«Τα τύλιξα. Ήταν πολύ καλά», είπε. «Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου για αυτό. Έλεγα: "Όμως, αυτά είναι πραγματικά καταπληκτικά, κοίταξε πόσο μακριά μπορείς να δεις!"».

«Με κοίταζε με απορία: "Είναι κιάλια, τι συμβαίνει;" Κάτι δεν πήγαινε καλά» πρόσθεσε. «Ειλικρινά, δεν έχω ιδέα γιατί της αγόρασα ένα ζευγάρι κιάλια».