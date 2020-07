Κοινωνία

Μάτι: Η μακάβρια ανακάλυψη στο κοιμητήριο (εικόνες)

Σοβαρή καταγγελία της γυναίκας που έκανε τη θλιβερή διαπίστωση, κατά τη διάρκεια τρισάγιου για τη μητέρα της, μίας εκ των 102 θυμάτων της φονικής φωτιάς.

Μια μακάβρια ανακάλυψη έκανε μία γυναίκα, συγγενής θύματος της φονικής φωτιάς στο Μάτι, κατά την τέλεση τρισάγιου στο μνήμα της μόλις 59 ετών μητέρας της, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τότε που την έχασε.

Η Ευαγγελία Νικολοπούλου παρατήρησε ένα σημείο στο πλακόστρωτο του κοιμητηρίου της Νέας Μάκρης που ήταν κενό. Το σχήμα του παραλληλόγραμμο και ο λάκκος σκεπασμένος πρόχειρα με χώμα. Δίπλα του, δύο παλιές διαλυμένες καρέκλες, σαν απαγόρευση προς τους περαστικούς.

Μετά από έρευνα, η γυναίκα διαπίστωσε ότι, τόσο ο ιερέας όσο και οι άνθρωποι του κοιμητηρίου γνώριζαν, σύμφωνα με την καταγγελία της, ότι επρόκειτο για τάφο. Ήταν το σημείο όπου ετάφησαν αταυτοποίητα μέλη θυμάτων που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της περιοχής, μετά τη φωτιά και κυρίως στο οικόπεδο όπου εντοπίστηκαν οι περισσότεροι από τους 102 νεκρούς.

«Δεν μπορώ να περιγράψω τη φρίκη που αισθάνθηκα όταν συνειδητοποίησα την αδιαφορία και την ασέβεια. Τα οστά σε λίγο θα ξεθαφτούν από τη βροχή, καθώς το χώμα υποχωρεί, οι καρεκλίτσες στη σκιά αποτελούν ιδανικό σημείο για ξεκούραση και κανείς δεν έβαλε έστω ένα σταυρό στα αζήτητα που δεν κατάφεραν ποτέ να συμπληρώσουν κάποιο μακάβριο παζλ... Αυτή την εικόνα προσβάλλει με έναν ακόμη τρόπο τη μνήμη των νεκρών μας...», έγραψε η Ευαγγελία Νικολοπούλου στο facebook.