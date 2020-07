Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε η 13χρονη - Κατήγγειλε κακοποίηση

Βρέθηκε η ανήλικη που είχε εξαφανιστεί από την Θεσσαλονίκη. Τι αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Η περιπέτεια της Υεμέν Ε., 13 ετών, έληξε σήμερα πρώτες πρωινές ώρες και είναι καλά στην υγεία της.

Όπως αναφέρει το "Χαμόγελο του Παιδιού", η Υεμέν Ε. μετέβη χθες αργά το βράδυ σε χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη αναζητώντας βοήθεια δηλώνοντας πως υφίσταται κακοποίηση. Άμεσα, η ανήλικη οδηγήθηκε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα και κατόπιν ενημέρωσης του Εισαγγελέα μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Υεμέν Ε. για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.