Ανακοινώθηκε prequel του “The Witcher”

Καιρός είναι να πάμε πίσω, τότε που άρχισαν όλα. Αυτή την απόφαση πήραν στο Netflix και με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανακοίνωσαν τη σειρά έξι επεισοδίων «The Witcher: Blood Origin», η οποία αφηγείται την ιστορία των «Πρώτων».

Η αφήγηση αφορά τα όσα συνέβησαν 1.200 χρόνια πριν τα όσα διαδραματίζονται στη σειρά «The Witcher». Λαμβάνει χώρα στον κόσμο των Ξωτικών που εν πολλοίς έχει χαθεί στα βάθη της ιστορίας, και επικεντρώνεται στα συμβάντα που οδήγησαν στο να συναντηθούν οι κόσμοι των ανθρώπων, των ξωτικών και των τεράτων. Η συνάντηση αυτή είναι γνωστή ως «η μίξη των σφαιρών».

«Ως μια ζωή φανατικός θαυμαστής του λογοτεχνικού είδους “fantasy”, είμαι παραπάνω από ενθουσιασμένος που θα αφηγηθώ την ιστορία του “The Witcher: Blood Origin”» είπε στο Gizmodo o συγγραφέας του σεναρίου του «The Witcher» Declan de Barra. «Μια ερώτηση καρφώθηκε στο μυαλό μου από τότε που διάβασα τα βιβλία “The Witcher” (σ.σ. του συγγραφέα Andrzej Sapkowski): Πώς ακριβώς ήταν ο κόσμος των Ξωτικών πριν τη με τις κατακλυσμικές συνέπειες άφιξη των ανθρώπων; Πάντα με γοήτευε η άνοδος και πτώση των πολιτισμών, πώς ανθούν η επιστήμη, η ανακάλυψη και η κουλτούρα πριν από αυτή την πτώση. Πώς τεράστια τμήματα γνώσης χάνονται για πάντα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, συνδυαζόμενα συχνά με αποικισμό και ξαναγράψιμο της ιστορίας. Αφήνοντας πίσω μόνον σπαράγματα της αληθινής ιστορίας ενός πολιτισμού». Ο de Barra θα είναι ο υπεύθυνος για το μάνατζμεντ του prequel ενώ σύμβουλος θα είναι ο συγγραφέας Andrzej Sapkowski, ο οποίος δήλωσε στο Variety: «Είναι συναρπαστικό το ότι ο κόσμος του Witcher – όπως είχε από την αρχή σχεδιαστεί – διευρύνεται. Ελπίζω να φέρει περισσότερους θαυμαστές στον κόσμο των βιβλίων μου».

Προς το παρόν, δεν έχει ειπωθεί τίποτα σχετικά με το πότε θα δούμε τη μίνι σειρά και θα μάθουμε τι συνέβη στον κόσμο των Ξωτικών πριν την πτώση του αλλά και τη χαμένη ιστορία του πρώτου Witcher. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι τον Αύγουστο έχει προγραμματιστεί η επανέναρξη των γυρισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη δεύτερη περίοδο του «The Witcher», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Henry Cavill.