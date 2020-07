Πολιτική

Πέτσας: Απαράδεκτη η τουρκική Navtex για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ

Για την κρίση με τον κορονοϊό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσσουμε. Τι είπε για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Στα εθνικά θέμα αντιδράσαμε «με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και εθνική αυτοπεποίθηση απέναντι στην παράνομη τουρκική Navtex για παράνομες έρευνες σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αντιπαραθέσαμε το διεθνές δίκαιο που είναι με το μέρος μας, κινητοποιήσαμε τους συμμάχους μας που βρέθηκαν στο πλευρό μας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «αναδείξαμε τόσο τη δυνατότητα όσο και τη βούλησή μας να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

«Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ έδωσε εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής να καταρτίσει κατάλογο μέτρων, δηλαδή κυρώσεων, εναντίον της γείτονος σε περίπτωση συνέχισης των προκλητικών ενεργειών της. Με οδηγίες του πρωθυπουργού έγινε διάβημα στην Άγκυρα και ενημερώθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ», επισήμανε. «Ο ίδιος είχε επικοινωνία με την καγκελάριο Μέρκελ, καθώς και με τους προέδρους της Γαλλίας, της Ρωσίας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. Καταστήσαμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είπαμε ταυτόχρονα ότι θέλουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα ιδίως σε περιόδους έντασης. Είπαμε -και είναι πάγια εθνική θέση- ότι θέλουμε τον διάλογο για τη διευθέτηση της μίας και μόνης ελληνο-τουρκικής εκκρεμότητας που αφορά στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών. Θέλουμε να υπάρξει, όπως έγινε και με την Ιταλία, οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών», πρόσθεσε.

Σε αυτό το σημείο, ο κ. Πέτσας επεσήμανε πως «η Άγκυρα έκανε ένα θετικό βήμα με την αποκλιμάκωση που ανακοίνωσε σε σχέση με την παράνομη Navtex της 21ης Ιουλίου. Απαιτείται όμως συνέχεια και συνέπεια, προσήλωση στις αρχές καλής γειτονίας και σεβασμός στο διεθνές δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας. Δυστυχώς, όμως, την ίδια ώρα, η Τουρκία εξέδωσε Νavtex για έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ και το Barbaros βρίσκεται ήδη στην Κύπρο. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι έμπρακτη συνέχεια της παραβατικής συμπεριφοράς της. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει αταλάντευτα την Κυπριακή Δημοκρατία, τόσο στην προσπάθειά της να λυθεί το Κυπριακό όσο και στην προσπάθειά της να αντιμετωπιστεί η τουρκική παραβατικότητα. Ήδη, σήμερα το πρωί, ο πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κύπρου, κ. Νίκο Αναστασιάδη».

Η κυβέρνηση, με τις παρεμβάσεις της, στήριξε το σύνολο των συνταξιούχων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφέρθηκε στα αναδρομικά των συνταξιούχων, τονίζοντας πως «με απόφαση της κυβέρνησης, καταβάλλονται εφάπαξ, πλήρως και σε όλους τους συνταξιούχους, μέσα στο 2020, τα αναδρομικά ποσά που δικαιούνται, με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τρεις, λοιπόν, λέξεις χαρακτηρίζουν την κυβερνητική απόφαση: Πλήρως, όλους, εφάπαξ.

Συγκεκριμένα:

- Πρώτον: Η κυβέρνηση, παρά την κρίση της πανδημίας, συμμορφώνεται πλήρως με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και έτσι -με την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες- βάζει τέλος στην αγωνία εκατομμυρίων συνταξιούχων σχετικά με τα αναδρομικά τους.

- Δεύτερον: Καλύπτει όλους τους συνταξιούχους που υπέστησαν περικοπές, καθώς η ρύθμιση είναι οριζόντια. Περιλαμβάνει, δηλαδή, όχι μόνο αυτούς που είχαν προσφύγει δικαστικά, αλλά και αυτούς που δεν προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

- Και τρίτον: Πρόκειται να καταβάλει εφάπαξ, μέχρι το τέλος του χρόνου, τα αναδρομικά για τις κύριες συντάξεις στους συνταξιούχους τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό 1,4 δισ. ευρώ περίπου».

Στη συνέχεια, ο κ. Πέτσας επισήμανε: «Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση έχει ήδη στηρίξει πολλαπλώς τους απόμαχους της εργασίας. Συγκεκριμένα:

- Δόθηκαν πραγματικές αυξήσεις, σε 500.000 κύριες και 250.000 επικουρικές συντάξεις αναδρομικά.

- Αυξήθηκαν, οι συντάξεις χηρείας στο 70%, από 50% που ίσχυε.

- Αυξήθηκαν, οι προσωρινές συντάξεις στο 80%, από 50%.

- Αυξήθηκαν οι καταβαλλόμενες συντάξεις όσων συνταξιούχων εργάζονται στο 70%, από 30% που ίσχυε.

- Απαλλάχθηκαν οι αναπηρικές συντάξεις από την εισφορά αλληλεγγύης.

- Ειδικά για τους αγρότες μας, θεσπίστηκε ένα γενναίο πλαίσιο 12 παρεμβάσεων για τη στήριξη των συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, με τις παρεμβάσεις της, στήριξε το σύνολο των συνταξιούχων. Και με τη χθεσινή απόφαση για τα αναδρομικά εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Έλαβε υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας και της διαγενεακής αλληλεγγύης. Υιοθέτησε κριτήρια που αφορούν:

-Τις δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους,

- τη δίκαιη αντιμετώπιση των νέων συνταξιούχων που λαμβάνουν χαμηλότερες συντάξεις,

- τη στήριξη των εργαζομένων, ο κόπος των οποίων χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό σύστημα.

Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο, ιδίως για τους νέους μας».

Μάλιστα, υπογράμμισε πως «ελήφθη, επίσης, υπόψη το γεγονός ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να καλύψει αυξημένες ανάγκες που γεννιούνται αφενός από εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία του κορονοϊού, και αφετέρου από τις προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα. Στηρίξαμε και πρόκειται να στηρίξουμε περαιτέρω τους συμπολίτες μας, ανέργους, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, που είδαν απρόοπτη κατακόρυφη πτώση των εσόδων και των αποδοχών τους εξαιτίας της πανδημίας. Και παράλληλα, οφείλουμε, μετά τις συνεχείς γεωπολιτικές προκλήσεις -όπως τόνισε στη Βουλή ο πρωθυπουργός- να ενισχύσουμε το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων».

Κερδίσαμε την πιο δύσκολη μάχη, όχι ακόμη τον πόλεμο. Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε

Για το θέμα της κρίσης με τον κορονοϊό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε πως «η Ελλάδα παραμένει σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση από πολλές άλλες χώρες. Υπάρχει, ωστόσο, αύξηση κρουσμάτων, ιδίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, που οφείλεται σε απαράδεκτα φαινόμενα συναθροίσεων, συνωστισμού και χαλάρωσης στην τήρηση των μέτρων ατομικής προφύλαξης. Μπροστά σε όλα αυτά, η κυβέρνηση εντατικοποίησε τους ελέγχους».

Αναλυτικά, ανέφερε ότι «χθες έγιναν -από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Ελληνική Αστυνομία και την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή- 1.178 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 97 περιπτώσεις και επιβλήθηκαν 110 πρόστιμα συνολικού ύψους 26.200 ευρώ. Επιπλέον, αποφασίστηκε η επέκταση την υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε πολλούς άλλους χώρους. Σε ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρεία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων και λιανικής, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, ασανσέρ. Απευθύνουμε, ταυτόχρονα, ισχυρή σύσταση για τη χρήση της σε όλους τους κλειστούς χώρους».

Παράλληλα, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως «αυτό το καλοκαίρι είναι αλλιώς. Λέμε όχι στον συνωστισμό. Δεν γινόμαστε λιγότερο άνθρωποι αν αποφεύγουμε αυτήν την περίοδο τις κοινωνικές συναθροίσεις. Κρατάμε αποστάσεις, αλλά αγαπάμε το ίδιο φίλους και γνωστούς, που συναντάμε μετά από καιρό. Τηρούμε σχολαστικά τις συστάσεις των ειδικών. Κερδίσαμε την πιο δύσκολη μάχη, όχι ακόμη τον πόλεμο. Αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε».