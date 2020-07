Πολιτική

Πέθανε η Βέρα Νικολαΐδου

Έφυγε από την ζωή, η Βέρα Νικολαΐδου, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Πότε θα γίνει η κηδεία της.

Έφυγε από την ζωή, σήμερα το πρωί, η Βέρα Νικολαΐδου, η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕ του ΚΚΕ:



Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την συντρόφισσα Βέρα Νικολαΐδου, η οποία υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για 18 χρόνια και η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή, μετά από σκληρή και παλικαρίσια μάχη.

Η συντρόφισσα Βέρα γεννήθηκε το 1945, στην Κοκκινιά, κόρη εργατικής οικογένειας, με προσφυγική καταγωγή από τον Πόντο. Μαθήτρια του γυμνασίου εντάχθηκε στην Νεολαία Λαμπράκη. Σπούδασε στην Οικονομική Σχολή της Βουδαπέστης, όπου διετέλεσε Γραμματέας των Ελλήνων Φοιτητών, ενώ για την αντιδικτατορική της δράση τής είχε αφαιρεθεί το διαβατήριό της από την πρεσβεία. Ως φοιτήτρια δούλεψε ακόμα στο ελληνικό τμήμα του Ουγγρικού ραδιοσταθμού, γνωστού -ιδιαίτερα κατά την 7ετία της χούντας- ως “Ράδιο Βουδαπέστη”.

Η σ. Βέρα Νικολαΐδου, στις 21 Απρίλη 1968, στη διαδήλωση στην ελληνική πρεσβεία στη Βουδαπέστη, ενάντια στην 1η επέτειο της απριλιανής χούντας, έλαβε την απόφαση να οργανωθεί στο ΚΚΕ, το οποίο το υπηρέτησε μέχρι την τελευταία στιγμή, αναλαμβάνοντας σε όλη αυτή την πορεία πολλές και υπεύθυνες κομματικές δουλειές, σε οργανωτικές χρεώσεις, στο αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, την Τοπική Διοίκηση, την κοινοβουλευτική δουλειά, το γυναικείο κίνημα.

Με την κατάρρευση της δικτατορίας, το 1974, επιστρέφει στην Ελλάδα, εντάσσεται αμέσως στην Κομματική Οργάνωση Πειραιά και συμβάλλει αποφασιστικά στην προσπάθεια ανασυγκρότησης των Οργανώσεων του ΚΚΕ, διατελώντας μέλος του Γραφείου Πόλης της ΚΟΠ, Γραμματέας της Αχτιδικής Επιτροπής του Κέντρου του Πειραιά, μέλος του Αχτιδικού Γραφείου της Κοκκινιάς. Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής Γυναικών της ΚΕ και ιδρυτικό μέλος του Παμπειραϊκού Συλλόγου Γυναικών.

Η σ. Βέρα Νικολαΐδου έδωσε τη μάχη για τη διατήρηση και την επικράτηση των επαναστατικών αρχών του ΚΚΕ το διάστημα της διαπάλης με την οπορτουνιστική ομάδα που επιχειρούσε τη μετάλλαξη και τη διάλυσή του. Εκλέχτηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος στο 13ο Συνέδριό του, το 1991, και επανεκλεγόταν σε αυτή έως και το 17ο Συνέδριο, το 2005.

Εξελέγη βουλευτής στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Βουλής. Υπήρξε ακόμα πολλές φορές υποψήφια του Κόμματος για τη Βουλή, την Ευρωβουλή και στους συνδυασμούς του στην Τοπική Διοίκηση στην Κοκκινιά.

Από το 1978 εκλεγόταν στο δήμο της Κοκκινιάς, διατελώντας Δήμαρχος για μια 4ετία και Αντιδήμαρχος για άλλες τρεις. Επίσης, ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση στο αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, για 20 χρόνια μέσα από την ΕΕΔΥΕ, διατελώντας Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας της.

Η συντρόφισσα Βέρα Νικολαΐδου υπηρέτησε με σεμνότητα, εργατικότητα, πίστη και αφοσίωση τις αρχές και τα ιδανικά του Κόμματος, τίμησε τον τίτλο του μέλους και του στελέχους του.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εκφράζει τα πιο θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της.



Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 31 Ιούλη και ώρα 4 μμ, από το 3ο νεκροταφείο, στη Νίκαια.

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, πληροφορηθείς τον θάνατο της πρώην Βουλευτού και Αντιπροέδρου της Βουλής Βέρας Νικολαΐδου, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η Βέρα Νικολαΐδου υπήρξε μια δραστήρια και μαχητική προσωπικότητα, μια γυναίκα με ξεχωριστή παρουσία στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Μέσα από τις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αγωνίστηκε για τα πιστεύω της και αναδείχθηκε σε σημαντικά δημόσια αξιώματα, τα οποία υπηρέτησε με σεμνότητα και εργατικότητα από θέση αρχών. Εξελέγη Βουλευτής στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Βουλής την περίοδο 27/9/2007-14/10/2009. Πλούσια ήταν επίσης η θητεία της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως Δήμαρχος Νικαίας από το 1990 έως το 1994 και Αντιδήμαρχος του ιδίου Δήμου επί σειρά ετών.

Προσωπικά και εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στο ΚΚΕ, του οποίου υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος, και στους οικείους της».