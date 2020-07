Υγεία - Περιβάλλον

Τουρίστρια με κορονοϊό το έσκασε από ξενοδοχείο καραντίνας

Ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε για τον εντοπισμό μίας γυναίκας που ενώ διαγνώστηκε με κορονοϊό, έσπασε την καραντίνα.

Από το ξενοδοχείο – covid όπου ήταν υποχρεωμένη να παραμείνει για 14 μέρες απέδρασε μία τουρίστρια που διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό.

Η 53χρονη μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης στο ξενοδοχείο covid του Αγίου Νικολάου, στην Ιεράπετρα της Κρήτης, από όπου «απέδρασε» και επέστρεψε στην πανσιόν όπου είχε νοικιάσει δωμάτιο, στην παλιά πόλη της Ιεράπετρας.

Ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, αντέδρασε ζητώντας της να επιστρέψει στο ξενοδοχείο καραντίνας.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν και με ειδικό βαν του ΕΟΔΥ την έψαχναν όλη το βράδυ, για την οδηγήσουν πίσω το ξενοδοχείο και να αποφευχθεί η μετάδοση της νόσου στην κοινότητα.

Εν τέλει το πρωί της Πέμπτης σήμανε λήξη συναγερμού και η 53χρονη μεταφέρθηκε στο ειδικό ξενοδοχείο.

Ακολούθησε ιχνηλάτηση των επαφών της, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί θετικό δείγμα.

Πηγή: neakriti.gr