Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο, διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού

Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Διεκόπη η κυκλοφορία του προαστιακού στον Ασπρόπυργο εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά σε καταυλισμό Ρομά.

Με εντολή της πυροσβεστικής οι αμαξοστοιχίες αναμένουν στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Αγίων Θεοδώρων και Κινέττας.

Επιχειρούν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.