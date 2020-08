Κοινωνία

Η “Minnie” ανακάλυψε τις κρυψώνες με τα ναρκωτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών εντόπισε το σκυλί της Αστυνομίας.

Στη σύλληψη ενός 31χρονου κατηγορούμενου για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών προχώρησαν, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κιλκίς, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης.

Ο άνδρας, αλβανικής υπηκοότητας, έκρυβε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης σε διάφορα σημεία του σπιτιού του.

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών και με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Minnie», βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 150,5 γραμμάρια κοκαΐνης που ήταν καλά κρυμμένα, σε σημεία όπως, το μεταλλικό «πόδι» του καναπέ, μέσα σε κούφωμα πόρτας, μέσα σε τάπερ με ρύζι κ.α..

Πέραν των ουσιών επιπλέον κατασχέθηκαν 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 1 μεταλλική σιδερογροθιά ,το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, ένα όχημα που χρησιμοποιούσε και το κινητό τηλέφωνο του.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.