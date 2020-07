Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: έλεγχοι παντού και ετοιμότητα για νέα μέτρα

Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους επιστήμονες, οι οποίοι μετείχαν σε τηλεδιάσκεψη. Πού θα πυκνώσουν την παρουσία τους οι ελεγκτές.

Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν τα δεδομένα και διαπιστώθηκε ότι η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει σε σημαντική επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών. Τονίστηκε, όμως, με έμφαση, η ανάγκη επαγρύπνησης και αυστηρής εφαρμογής των μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού και για τη χρήση μάσκας.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους χώρους διασκέδασης, όπου θα ενισχυθούν οι έλεγχοι. «Αν κρίνετε ότι πρέπει να σημάνετε συναγερμό για τη λήψη κάποιου μέτρου, μη διστάσετε να το κάνετε έγκαιρα» τόνισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους επιστήμονες.

Ανέφερε δε ότι οι τακτικές τηλεδιασκέψεις, όπως η σημερινή, για την εξέλιξη της πανδημίας, θα συνεχιστούν τρεις φορές την εβδομάδα και τον Αύγουστο.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας και ο Κίμων Δρακόπουλος, καθηγητής Επιστήμης των Δεδομένων.

Κικίλιας: χρειάζεται διάταξη νόμου για να σώσουμε ζωές;

Προσερχόμενος στη Βουλή όπου συζητείται το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας σε δήλωση του ανέφερε «Τρία απλά πράγματα: φοράμε τις μάσκες μας, πλένουμε τα χέρια μας και κρατάμε τις αποστάσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Όταν σε εξωτερικούς χώρους δεν μπορούμε να κρατήσουμε τις αποστάσεις, φοράμε και εκεί μάσκες».

«Δεν καταλαβαίνω, χρειάζεται ειδική διάταξη, νόμοι, πρόστιμα και ποινές για να κάνουμε το προφανές και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές; Είναι θέμα φιλότιμου και ατομικής προσπάθειας, έτσι ώστε να τα καταφέρουμε τόσο καλά όπως τα έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα», τόνισε ο Υπ. Υγείας