Οικονομία

Σε νέα πτώση η τουρκική λίρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναζωπυρώνονται οι φόβοι για οικονομική κρίση στην Τουρκία…

Μετά από δύο μήνες σταθερότητας, η τουρκική λίρα δοκιμάζει το όριο των 7 δολαρίων και υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα - ρεκόρ έναντι του ευρώ, αναβιώνοντας τις μνήμες από την κατάρρευση του τουρκικού νομίσματος τον Αύγουστο του 2018, μεταδίδει το Reuters.

Μιλώντας χθες, ο διοικητής της τουρκικής κεντρικής τράπεζας Μουράτ Ουισάλ υποβάθμισε τις ανησυχίες για τα χαμηλά συναλλαγματικά αποθέματά της, σημειώνοντας ότι είναι φυσιολογικό αυτά να διακυμαίνονται στη διάρκεια μίας πανδημίας. Ο κεντρικός τραπεζίτης δεν αναφέρθηκε στην υποχώρηση της ισοτιμίας της λίρας κατά 1,8% αυτή την εβδομάδα, η οποία θα μπορούσε να ασκήσει περαιτέρω πίεση σε αυτά τα αποθέματα.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τα επίσημα τουρκικά στοιχεία ανεβάζουν σε 31 δισ. δολάρια τα συναλλαγματικά αποθέματα, αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά είναι αρνητικά, αν αφαιρεθούν οι συμφωνίες για ανταλλαγή νομισμάτων (swap lines), τα αποθέματα χρυσού και οι γραμμές σε εγχώριες τράπεζες. «Δεδομένου του ρυθμού μείωσης των αποθεμάτων φέτος, συμπεραίνουμε ότι η τουρκική κεντρική τράπεζα θα έχει χρησιμοποιήσει όλα τα ανακοινωθέντα αποθέματά της (που είναι κυρίως δανεικά) στα τέλη του καλοκαιριού/αρχές φθινοπώρου», δήλωσε στέλεχος της TD Securities.

Ο πολυετής κύκλος επιθετικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής έχει οδηγήσει σε αρνητικά πραγματικά επιτόκια στην Τουρκία, εγείροντας για τους επενδυτές ερωτήματα όσον αφορά την επαρκή αποζημίωσή τους σε μία περίοδο αυξημένης έντασης. Μετά τη διακοπή της μείωσης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Ιούνιο και τη διατήρηση σταθερής της πολιτικής αυτό τον μήνα, το ερώτημα είναι αν η κεντρική τράπεζα θα επανέλθει σε μία νομισματική σύσφιγξη, καθώς οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί ανοδικά, αναφέρει το Reuters.

Ο αντίκτυπος του κορονοϊού αναμένεται να προκαλέσει συρρίκνωση της τουρκικής οικονομίας κατά 5% φέτος, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο οίκος S&P Global προβλέπει ότι το έλλειμμα στον τουρκικό προϋπολογισμό θα φθάσει στο επίπεδο - ρεκόρ του 5% του ΑΕΠ. Υπάρχει, ωστόσο, κάποια ελπίδα, αναφέρει το Reuters. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε λιγότερο από τον αναμενόμενο τον Μάιο και οι χαμηλές τιμές του αργού αναμένεται να βοηθήσουν τη χώρα που είναι εξαρτημένη από το πετρέλαιο.

Η βουτιά της λίρας περιπλέκει την αποπληρωμή του χρέους της κυβέρνησης και των εταιρειών που έχει συναφθεί σε σκληρό νόμισμα. Τα δάνεια σε ξένο συνάλλαγμα αντιστοιχούσαν περίπου στο 37% του συνολικού χρέους των Τούρκων τον Απρίλιο, σύμφωνα με εκτίμηση της S&P Global, η οποία αναφέρει αυτό ως βασικό κίνδυνο για τις τράπεζες της χώρας. Η λίρα είναι για πολύ καιρό όμηρος της πολιτικής, σύμφωνα με το Reuters. «Οι εντάσεις με τη Μόσχα σχετικά με τη Συρία, η ένταση στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον για την αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων και οι εντάσεις με την Ευρώπη σχετικά με το μεταναστευτικό και τα δικαιώματα για το πετρέλαιο και το αέριο κοντά στην Κύπρο έχουν τον αντίκτυπό τους. Υπάρχει τώρα ο κίνδυνος μίας ακόμη αντιπαράθεσης με τη Μόσχα για τη Λιβύη», σημειώνει το δημοσίευμα.