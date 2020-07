Αθλητικά

Στη Σέλτικ ο Μπάρκας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας θα είναι ο δεύτερος Έλληνας που θα αγωνιστεί με τη φανέλα των Σκωτσέζων.

Ο Βασίλης Μπάρκας έγινε και επίσημα ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί στη Σέλτικ, αφού οι Σκωτσέζοι ανακοίνωσαν σήμερα την απόκτησή του από την ΑΕΚ με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας έχει ήδη εμπειρία από το «Σέλτικ Παρκ», αφού είχε αγωνιστεί το 2018 με την ΑΕΚ κατά των «Κελτών» στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όταν η «Ένωση» απέσπασε ισοπαλία 1-1 εκτός έδρας και επικράτησε στη συνέχεια στο ΟΑΚΑ με 2-1.

Ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στη Σέλτικ ήταν ο Γιώργος Σαμαράς, ο οποίος σε διάστημα 5,5 χρόνων πραγματοποίησε 253 συμμετοχές και σημείωσε 74 τέρματα.

Η Σέλτικ με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της καλωσόρισε τον Μπάρκα στην ομάδα της και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία τα επόμενα χρόνια.

Ο Μπάρκας μετά την υπογραφή του συμβολαίου του χαρακτήρισε την μεταγραφή του στη Σέλτικ ως ένα... όνειρο και τόνισε ότι ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα της και να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους την επόμενη σεζόν.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, είναι ένα όνειρο να έρθω σε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης και ανυπομονώ να παίξω για τη Σέλτικ. Ήρθα εδώ για να κατακτήσω τίτλους. Θέλω να κατακτήσω 10 συνεχόμενους και θέλω να βοηθήσω να παίξουμε στο Champions League. Αυτό θέλω» είπε ο Μπάρκας.

Και πρόσθεσε: «Ο προπονητής (σ.σ. Νιλ Λένον) μου μίλησε για το σύλλογο, την πίεση που υπάρχει και ότι θέλει να είμαστε πάλι πρωταθλητές. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα εδώ και νομίζω ότι αυτός και εγώ έχουμε μια πολύ καλή σχέση μέχρι τώρα. Όταν έπαιξα εδώ με την ΑΕΚ, θυμάμαι την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, ήταν εξαιρετική. Δεν μπορούμε να παίξουμε με φιλάθλους αυτή τη στιγμή, αλλά ανυπομονώ να συμβεί σύντομα».

Για να καταλήξει ο διεθνής τερματοφύλακας: «Νιώθω καλά με την πίεση στους αγώνες. Εάν ένα παιχνίδι παίζεται σαν φιλικό, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα φιλικά παιχνίδια, μου αρέσει να παίζω υπό πίεση, μου αρέσουν τα ντέρμπι, μου αρέσουν τα παιχνίδια του Champions League, αυτά είναι αυτά που ανυπομονώ να παίξω».