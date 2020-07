Κοινωνία

Φυλακές: κελιά με μαχαίρια, κινητά και... υλικά για παραγωγή ποτών (εικόνες)

Πλούσια τα ευρήματα απο τις αιφνιδιαστικές εφόδους στα κελιά. Ετοιμοι για παρασκευή δεκάδων λίτρων ποτού ήταν οι κρατούμενοι.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών και Χανίων, χθες και προχθές, αντίστοιχα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αυτοσχέδια μαχαίρια, κινητά τηλέφωνα και χάπια άγνωστης σύστασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στις φυλακές Νιγρίτας οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κελιά, με τη συνδρομή της εξωτερικής φρουράς, και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, φορτιστές και ακουστικά.

Παράλληλα, στις φυλακές Χανίων, οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε όλα τα κελιά και τους κοινόχρηστους χώρους της Ε' Πτέρυγας Β΄ Ακτίνας, με τη συνδρομή εξωτερικών φρουρών και ενός αστυνομικού της εξωτερικής φρουράς, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Επτά μαχαίρια εκ των οποίων τα 6 αυτοσχέδια, μεταλλική λάμα και ράβδος, 23 κιλά μείγματος για την παρασκευή αλκοολούχου ποτού, 2 αυτοσχέδιες αντιστάσεις ρεύματος, κάρτα εγγραφής δεδομένων, φορτιστή USB και χάπια των οποίων η σύσταση εξετάζεται.





Για τα ευρήματα ενημερώθηκαν άμεσα οι τοπικές αστυνομικές Αρχές και οι αρμόδιοι εισαγγελείς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.