Πολιτική

Βουλή: δωρεά 50 κλινών ΜΕΘ στο νοσοκομείο “Σωτηρία”

Υπεγράφη η σύμβαση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Τι δήλωσαν Τασούλας και Κικίλιας.

«Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη κοινωνική της προσφορά» δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας, λίγο πριν την υπογραφή της σύμβασης με τις αντισυμβαλλόμενες εταιρείες, για την κατασκευή 50 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο νοσοκομείο «Σωτηρία», με δωρεά της Βουλής ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη δωρεά της Βουλής, επισημαίνοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία «ενισχύει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εγγυάται τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε, εάν κι εφόσον χρειαστεί, την οποιαδήποτε πρόκληση έρθει στο μέλλον, σε αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια της δημόσιας Υγείας».

Οι υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες νέες κλίνες ΜΕΘ προγραμματίζεται να παραδοθούν σε πλήρη λειτουργία εντός 60 ημερών από την έναρξη των εργασιών και αναμένεται να εκσυγχρονίσουν και να ενισχύσουν σημαντικά, σε μόνιμη βάση, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο πλαίσιο της δωρεάς, συμπληρωματικά θα κατασκευαστεί επίσης πεζογέφυρα που θα συνδέει τα χειρουργεία του νοσοκομείου «Σωτηρία» με τον χώρο της νέας ΜΕΘ.

Ο Πρόεδρος της Βουλής προ της υπογραφής της σημαντικής αυτής Σύμβασης δήλωσε: «Η Βουλή των Ελλήνων έχει διαχρονική παράδοση στην κοινωνική προσφορά. Τελευταία όμως, η υγειονομική περιπέτεια της χώρας ανέβασε τον πήχη για όλους και όλες μας. Έτσι και η Βουλή των Ελλήνων, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Υπουργείου Υγείας, αίτημα που υπεβλήθη στις 28 Μαρτίου από τον Υπουργό Υγείας κ. Κικίλια, διαθέτει δωρεά χρηματικού ποσού 8 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να κατασκευαστεί μία πρότυπη και η μεγαλύτερη σε έκταση και ποσότητα κλινών Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, 50 κλινών, στο νοσοκομείο “Σωτηρία”.

Tον Μάρτιο που μου απεστάλη η σχετική επιστολή από τον Υπουργό, η κατάσταση της πανδημίας ήταν σε έξαρση, Στις 2 Απριλίου, ελάχιστες μέρες μετά, η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής ομόφωνα αποδέχθηκε εισήγησή μου για αυτή τη δωρεά. Μετά από λίγές μέρες, στις 12 Απριλίου, δημοσιεύτηκε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία περιγράφει στο άρθρο 62 τη διαδικασία μέσα από την οποία θα υλοποιηθεί αυτή η δωρεά. Αμέσως μετά την ΠΝΠ η Βουλή δέσμευσε από τα αποθεματικά της αυτό το ποσό και το έθεσε στη διάθεση της κρατικής κατασκευαστικής εταιρείας ΚΤΥΠ (Κτιριακές Υποδομές ΑΕ). Είναι η εταιρεία εκείνη η οποία, μεταξύ άλλων, κατασκευάζει τα νοσοκομεία της χώρας και άλλες κτιριακές υποδομές του Δημοσίου. Η σύμβαση εγκρίθηκε άμεσα από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πριν από ελάχιστες μέρες και επιπλέον χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης, υπέγραψε και την οικοδομική άδεια, όπως ακριβώς προβλέπει η ΠΝΠ.

Τους ρυθμούς με τους οποίους κινηθήκαμε, θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω ασθματικούς. Ήταν πολύ γρήγοροι ρυθμοί και είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφεται σήμερα η σύμβαση μεταξύ ΚΤΥΠ και της κατασκευαστικής εταιρείας ΕΚΤΕΡ και οφείλω εδώ να αναγνωρίσω δημοσίως ότι προκαταβολικά τόσο η εταιρεία ΕΚΤΕΡ όσο και ο ΑΚΤΩΡ αλλά και η εταιρεία ΙΝΤRΑΚΑΤ, η τρίτη εταιρεία, αποποιήθηκαν προκαταβολικά το δικαίωμά τους να κάνουν προσφυγή ασφαλιστικών μέτρων στα διοικητικά δικαστήρια και αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα μιας προδικαστικής κρίσης από μία Ανεξάρτητη Αρχή του Δημοσίου, σεβόμενοι και αντιλαμβανόμενοι την κοινωνική σημασία και την ανάγκη γρήγορης ολοκλήρωσης αυτού του έργου.

Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, στην πάλη της Πολιτείας και του λαού να μη σηκώσει κεφάλι αυτός ο δαίμονας, ο οποίος απειλεί την παγκόσμια υγεία προκειμένου να ολοκληρώσει η χώρα μας αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα που είχε στη χαλιναγώγησή του.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής τον κ. Μυλωνάκη και τον Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή τον κ. Μπεκίρη, γιατί, συζητώντας για την ανάγκη συμβολής της Βουλής στην αντιμετώπιση της πανδημίας, είχαμε κάνει σκέψεις και μου υπέβαλαν, πριν την επιστολή του κ Κικίλια, την ορθή σκέψη ότι η Βουλή πρέπει να προσανατολιστεί σε χορηγία προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Κι έτσι είμαστε σήμερα εδώ ενόψει της υπογραφής, ώστε σε ένα δίμηνο από την έναρξη των εργασιών να έχει η χώρα μας τη μεγαλύτερη, την πιο σύγχρονη μονάδα ΜΕΘ που είχε ποτέ και όπως μου εξηγούν ειδικότεροι από εμένα, με προδιαγραφές δεκαετιών μπροστά.

Κλείνω ευχαριστώντας όλα τα κόμματα της Βουλής για την ομόφωνη έγκριση της χορηγίας αυτής η οποία θα οδηγήσει σε μια τεράστια ανακούφιση το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής ευχαρίστησε επίσης τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή για την όλη εποπτεία του θέματος.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κικίλιας τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε όλη τη Βουλή των Ελλήνων, τους Αντιπροέδρους της, τον Γραμματέα της και τα κόμματα, βεβαίως, που αποδέχθηκαν στην πολύ κρίσιμη φάση που περάσαμε και ακόμα περνάμε, με επιτυχία βεβαίως εμείς, με πολύ μεγάλη δυσκολία και πολύ μεγάλα προβλήματα όλος ο πλανήτης, που αποδέχθηκαν να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με αυτή την εξαιρετική δωρεά που υλοποιείται άμεσα και παραδίδεται εντός δύο μηνών στο νοσοκομείο αναφοράς “Σωτηρία”.

Είναι καίριο και πολύ σημαντικό για εμάς να μπορούμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ως Εθνικό Σύστημα Υγείας δωρεάν σε όλους τους συμπολίτες μας. Όμως, η παρακαταθήκη αυτών των κλινών ΜΕΘ δεν περιορίζεται μόνο στον Covid-19. Όπως όλοι καλά γνωρίζουν, υπάρχουν ανάγκες στη χώρα μας σημαντικές, από τροχαία ατυχήματα, υπάρχει ανάγκη να φροντίσουμε τους συμπολίτες μας σε πολύ υψηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Θέλω να πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και αυτοί θα στελεχώσουν αυτές τις 50 κλίνες ΜΕΘ και θα στηρίξουν ξανά την ελληνική κοινωνία και εδώ στην Αττική και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Κλείνω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εταιρείες. Να πω καλή επιτυχία στην ΚΤΥΠ στην υλοποίηση της δωρεάς αυτής.

Εάν στη Μεταπολίτευση ήταν ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο το να βρει ένας συμπολίτης μας κρεβάτι σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η Βουλή των Ελλήνων συμβάλλει στο να βελτιωθεί αυτό και να φτάσουμε σύντομα, όπως έχουμε υποσχεθεί, να έχουμε τον μέσο όρο της ΕΕ, 12 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις πολύ μεγάλες ανάγκες οι οποίες πάντα προκύπτουν»

Ο υφυπουργός Υγείας κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης επεσήμανε πως «η δωρεά αυτή της Βουλής έχει υψηλό συμβολισμό διότι δείχνει ότι η ελληνική Πολιτεία, ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος απέναντι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Τα έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής, ο αγώνας συνεχίζεται και στο τέλος θα βγούμε όλοι νικητές».

Από την πλευρά της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ) η οποία θα επιβλέψει την κατασκευή του έργου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αθανάσιος Γιάνναρης δήλωσε: «Νιώθουμε μέγιστη τιμή για την ανάθεση στις Κτιριακές Υποδομές, κατόπιν δωρεάς της Βουλής των Ελλήνων, του έργου κατασκευής 50 νέων κλινών ΜΕΘ στο Νοσοκομείο “Σωτηρία”.

Από την πρώτη μέρα της μάχης, σε δύσκολες συνθήκες, με αίσθημα ευθύνης, μαζί με τον πρόεδρο των Κτιριακών Υποδομών, τον κ. Τιμολέοντα Κατσίπο, και σε συνεχή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή, συμπτύξαμε τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου στον πρωτόγνωρο κατασκευαστικό χρόνο των 60 ημερών. Δημιουργήσαμε γρήγορες και διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες, ώστε ο Υπουργός Υγείας ο κ. Κικίλιας, ο Υφυπουργός Υγείας ο κ. Κοντοζαμάνης και η κυβέρνηση, στη μάχη για τον κορωνοϊό και τηρώντας τη δέσμευση της αναδόχου εταιρείας, στις αρχές Οκτωβρίου να μπορέσει να θωρακίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με επιπλέον 50 νέες σύγχρονες κλίνες ΜΕΘ.

Όπως το ελληνικό κράτος με την αποτελεσματικότητά του έκανε τη χώρα θετικό παράδειγμα σε όλο τον κόσμο, έτσι και οι μηχανικοί βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή της μάχης. Η όλη διαδικασία θ’ αποτελέσει παρακαταθήκη για το μέλλον».

Στην υπογραφή της Σύμβασης παρέστησαν επίσης οι Αντιπρόεδροι της Βουλής κ.κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, Αθανάσιος Μπούρας, Δημήτριος Βίτσας και Σοφία Σακοράφα, ο βουλευτής Σάμου της ΝΔ κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Γεώργιος Μυλωνάκης και ο Ειδικός Γραμματέας της κ. Βασίλειος Μπαγιώκος.