Κόσμος

Πομπέο: μελετάμε την εφαρμογή κυρώσεων στην Τουρκία για τους S-400

Η απάντηση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να εξετάζει το πώς θα απαντήσει στην αγορά του ρωσικού αμυντικού πυραυλικού συστήματος από την Τουρκία.

«Εξακολουθούμε να μελετάμε πώς να εφαρμόσουμε κυρώσεις προκειμένου να επιτύχουμε τον τελικό στόχο μας», απάντησε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ερώτηση που του έθεσε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας.