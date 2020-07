Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη – Αναστασιάδη για τις τουρκικές προκλήσεις

Κοινό μέτωπο Αθήνας – Λευκωσίας, απέναντι στις έκνομες ενέργειες της Άγκυρας.

Τα τεκταινόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας, τα διαβήματα και οι επαφές που γίνονται από Κύπρο και Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, καθώς και η δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 11 εκατ. ευρώ, για σκοπούς αποκατάστασης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι ήταν τα ζητήματα που απασχόλησαν τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, οι οποίοι συνομίλησαν τηλεφωνικά το πρωί της Πέμπτης (30/07).

Κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την επίσκεψη του στο Παρίσι και τις συνομιλίες που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και για τη μακρά τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν.

Επίσης, κατόπιν των απόψεων που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες, την ταύτιση των θέσεων, αλλά την ομοψυχία των δύο χωρών, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τις ευχαριστίες τού ιδίου και του ελληνικού λαού για τη δωρεά της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους 11 εκατ. ευρώ, για σκοπούς αποκατάστασης των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι.

Όπως είναι γνωστό, ποσό ύψους 8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανέγερση οικιστικών μονάδων προς τις ευπαθείς ομάδες εκείνες που μετά τη φονική πυρκαγιά δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τη δική τους στέγη, ενώ παράλληλα θα γίνει διαμόρφωση χώρου σε μεσογειακό πάρκο πρασίνου και αναψυχής συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ, όπως η τοπική κοινωνία επί χρόνια διεκδικεί.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε το θέμα της αναγνώρισης των πτυχίων με εξ αποστάσεως φοίτηση, μετά την πρόσφατη απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ, και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα αντιμετωπίζοντας με θετική προσέγγιση το αίτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κ. Κούσιος, συμφωνήθηκε όπως οι δύο ηγέτες συνεχίσουν τη στενή επαφή και συνεργασία για τον συντονισμό των ενεργειών τους.