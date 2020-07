Κοινωνία

Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” στους αστέγους εν μέσω κορονοϊού

Σταθερά στο πλευρό όσων συμπολιτών μας έχουν ανάγκη βρίσκεται ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στέκεται διαρκώς δίπλα στους αστέγους της πρωτεύουσας που συνεχώς αυξάνονται. Παράλληλα με τη καθημερινή διανομή φαγητού, μέσω των ενοριών και του κόμβου Αλληλεγγύης, του Δήμου Αθηναίων, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στηρίζει τους ανθρώπους που ζουν στους δρόμους της πρωτεύουσας με βραδινές εκστρατείες αγάπης και τη συμπληρωματική κάλυψη αναγκών τους, χαρτογραφώντας τις συνθήκες εν’ όψει καύσωνα και κορονοϊού.

Ομάδες εργαζομένων και εθελοντών της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» προσέφεραν είδη πρώτης ανάγκης και προϊόντα που θα ανακουφίσουν τους αστέγους τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού.

Κοινό παράπονο των αστέγων ότι, τώρα νιώθουν περισσότερο μόνοι από ποτέ. Εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης είδαν ξαφνικά τους δρόμους να αδειάζουν, χωρίς ενημέρωση και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στο φόβο και την απόγνωση.

Κοιμούνται και συνήθως ξυπνούν με την ελπίδα, ότι το αύριο που θα τους βρει στον ίδιο δρόμο, θα έχουν ραντεβού με την ανθρωπιά! Σε αυτό το ραντεβού η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» θα παραμείνει άγρυπνη με την ελπίδα να αδειάσουν την άλλη φορά οι δρόμοι από ταλαιπωρημένες υπάρξεις, από ανθρώπους-φαντάσματα. Εξέφρασαν ευχαριστίες για τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, τονίζοντας, ότι προσμένουν κάθε φορά έναν άνθρωπο που θα ενδιαφερθεί για τα προβλήματα τους.