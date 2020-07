Κόσμος

Κορονοϊός: Ο χειρότερος απολογισμός κρουσμάτων στην Αυστραλία

Η Αυστραλία κατέγραψε χθες τον χειρότερο απολογισμό της ως αυτό το στάδιο της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς οι αρχές στη Βικτόρια, τη δεύτερη πολυπληθέστερη πολιτεία της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψαν πάνω από 700 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και 13 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Το προηγούμενο ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο ήταν 518 μολύνσεις. Αλλά αυτό που οι αρχές αποκαλούν δεύτερο κύμα πλήττει ιδίως γηροκομεία και ανάγκασε την τοπική κυβέρνηση να επιβάλλει lockdown στη Μελβούρνη και τις αρχές σε άλλες πολιτείες να κλείσουν τα σύνορά τους.

«Προφανώς είμαι πολύ ανήσυχος που βλέπω τους αριθμούς αυτούς να αυξάνονται. Δεν είναι απροσδόκητο όμως όταν έχεις τόσο πολλά κρούσματα σε ιδιωτικά γηροκομεία», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Βικτόριας, ο Ντάνιελ Άντριους, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στη Μελβούρνη.

Υπερβολικά πολλοί άνθρωποι πάνε στις δουλειές τους ενώ νοσούν ή ενώ αναμένουν ακόμη τα αποτελέσματα των τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί, συνέχισε.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, η ισχύς της σύστασης να τηρείται η λεγόμενη κοινωνική απόσταση θα παραταθεί, ενώ οι κάτοικοι στο νότιο τμήμα της Βικτόριας δεν θα επιτρέπεται να δέχονται επισκέπτες στα σπίτια τους από απόψε.

Όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας θα είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω από την Κυριακή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι αρχές στη Βικτόρια συνέστησαν στα 5 εκατομμύρια κατοίκους της Μελβούρνης και των περιχώρων της — πρόκειται για την πόλη με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στην Αυστραλία — να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν από το σπίτι και να μη βγαίνουν παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.

Πέρα από το ξέσπασμα στη Βικτόρια, κρούσματα εντοπίζονται επίσης σε γειτονικές πολιτείες, παρότι τα εσωτερικά σύνορα παραμένουν κλειστά.

Η πολιτεία Κουίνσλαντ ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τρία νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό. Στις δύο περιπτώσεις, πιστεύεται ότι οι ασθενείς προσβλήθηκαν στο Σίδνεϊ, πρωτεύουσα της Νέας Νότιας Ουαλίας.