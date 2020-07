Κοινωνία

Ακτοπλοΐα: Επαναξιολόγηση στα υγειονομικά πρωτόκολλα των επιβατών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διευκρινίσεις απο τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη...

Έως τις 4 Αυγούστου ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τους επιβάτες στα πλοία της ακτοπλοΐας. Αυτή τη στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επιβατών είναι στο 60% για τα πλοία που δεν διαθέτουν καμπίνες και στο 65% για τα πλοία που διαθέτουν καμπίνες.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στην ΕΤ-1, είπε ότι είναι «πολύ σημαντικό ότι επιβάτες και πληρώματα τηρούν τα περιοριστικά μέτρα και ότι από εκεί και πέρα σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες και με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα θα επαναξιολογηθούν».

Καθημερινά το Λιμενικό Σώμα στα περισσότερα λιμάνια πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους στα πλοία της ακτοπλοΐας για την τήρηση των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό από επιβάτες και πληρώματα.

Όλοι οι επιβάτες θερμομετρούνται, ενώ θα πρέπει να διατηρούν απόσταση 1,5 μέτρου σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

Επίσης, στα πλοία υπάρχει ειδική διάταξη για τους επιβάτες στα αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατειλημμένο κι ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω.