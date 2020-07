Πολιτισμός

16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων στην Σύρο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, θα δώσει το παρόν όπως κάθε χρόνο, με δύο συναυλίες σε υπαίθριο χώρο.

Η Σύρος, πρωτεύουσα των Κυκλάδων, φιλοξενεί εδώ και 15 χρόνια την πιο περίβλεπτη θερινή διοργάνωση κλασικής μουσικής σε όλο το Αιγαίο: Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων.

Το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων, θα δώσει το παρόν όπως κάθε χρόνο στη Σύρο τον Αύγουστο, με δύο συναυλίες σε υπαίθριο χώρο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Αυγούστου, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας, θα παρέχει τη δυνατότητα προβολής των δράσεών του μέσω διαδικτύου, σε παγκόσμια εμβέλεια, με την διαδικτυακή αναμετάδοση μαγνητοσκοπημένων εκτελέσεων σπουδαίων έργων του Μπετόβεν, που πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλη αίθουσα δοκιμών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής σε συνεργασία με το φορέα (παραγωγής Ιουλίου 2020 του Διεθνούς Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων). Η ημερομηνία αναμετάδοσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Φέτος, το Φεστιβάλ αφιερώνει την 16η του διοργάνωση σε έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες όλων των εποχών, τον Ludwig van Beethoven (1770-1827), με αφορμή την επέτειο των 250 χρόνων από τη γέννησή του, παρουσιάζοντας εμβληματικά έργα του, με τη συμμετοχή συνόλων και καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων η 12μελής ορχήστρα δωματίου αποτελούμενη από μουσικούς της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ), το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, η σολίστ πιάνου Αλεξία Μουζά – Αρένας, ο σολίστ βιολιού Γιάννος Μαργαζιώτης και ο μαέστρος Νίκος Χαλιάσας.

Το Φεστιβάλ υπό την καλλιτεχνική καθοδήγηση του βιολονίστα Γιάννου Μαργαζιώτη, φέρνει κοντά παγκοσμίου φήμης σολίστες και σύνολα, παρέχοντας ένα στέρεο έδαφος για τη δημιουργικότητα της μουσικής δωματίου διεθνούς επιπέδου, ενώ παρουσιάζει masterclasses και συναυλίες σε ένα ευρύ κοινό από όλον τον κόσμο, υπηρετώντας μία σπουδαία αποστολή, την προώθηση της τέχνης της κλασικής μουσικής. Το Φεστιβάλ εγκαινιάστηκε το 2004 και διοργανώνεται έκτοτε από το Δίκτυο Κλασσικής Μουσικής ΑΜΚΕ, υπό την οργανωτική επιμέλεια των μελών του Φώτη Καραγιαννόπουλου, Κώστα Φωτόπουλου, Γιώργου Φουφόπουλου και Γιάννου Μαργαζιώτη.