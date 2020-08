Οικονομία

ΗΠΑ: Αυξάνονται τα χρήματα δισεκατομμυριούχων ενώ δεσμεύτηκαν για φιλανθρωπίες

Οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι που είχαν υποσχεθεί να δώσουν το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας τους σε καλούς σκοπούς βλέπουν τα χρήματά τους να αυξάνουν, σύμφωνα με έκθεση.

Περισσότερα από τα τρία τέταρτα της ομάδας των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων, που ανακοίνωσαν ότι συμμετέχουν στην εκστρατεία Giving Pledge και δεσμεύθηκαν να δωρίσουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται σημαντικά την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με την έκθεση του Institute for Policy Studies.

Πολλοί από αυτούς κάνουν δωρεές σε ιδιωτικά ιδρύματα ή ταμεία, κάτι που τους προσφέρει μεγάλες μειώσεις στη φορολογία, ενώ αυτά συχνά κρατούν τα χρήματα για μεγάλες χρονικές περιόδους αντί να διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

“Όσοι συμμετέχουν στην εκστρατεία Giving Pledge ξεκίνησαν το 2010 με στόχο να δωρίσουν τη μισή τους περιουσία, ενώ στην πραγματικότητα αυτή διπλασιάστηκε”, σχολίασε ο Τσακ Κόλινς ένας από τους συντάκτες της έκθεσης “Gilded Giving”.

Την εκστρατεία ξεκίνησε το 2010 ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ σε συνεργασία με τον συνιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και τη σύζυγό του Μελίντα, με στόχο να ενθαρρύνουν τους δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο να δώσουν το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιών τους σε φιλανθρωπίες.

Έντεκα από τους 62 Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους που εξέτασε η έκθεση έχουν λιγότερα χρήματα από όσα είχαν το 2010, είτε λόγω μεγάλων δωρεών είτε λόγω αλλαγών στην αγορά. Όμως οι 51 άλλοι είδαν “σημαντική αύξηση” στην αξία τους. Αυτό συμβαίνει εν μέρει διότι κερδίζουν χρήματα με τόσο γρήγορους ρυθμούς που ξεπερνούν την ικανότητά τους να τα δωρίζουν, σύμφωνα με το IPS.

Το 1% των ανθρώπων με τη μεγαλύτερη περιουσία ενδέχεται να έχει στην κατοχή του το 24% του παγκόσμιου πλούτου έως το 2050, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΟΗΕ, καθώς η ανισότητα στη διανομή του πλούτου παγκοσμίως αυξάνει συνεχώς.